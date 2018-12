Dolorosa derrota del CB Tormes en Plasencia (85-51)

El CB Tormes volvió a regresar de un partido a domicilio con una clara derrota. En este caso fue frente al Extremadura Plasencia por 85-51. El conjunto salmantino mostró una muy buena cara durante el primer cuarto, pero en cuanto los cacereños comenzaron a abrir diferencias en el marcador se vinieron abajo, mostrando su peor imagen al dejar de funcionar como equipo y perdiendo por una amplia renta.

A esto precisamente se refirió el entrenador, Jandro Zubillaga, tras el encuentro en Plasencia: "Evidentemente después de un partido así las sensaciones no son buenas. Nos hemos ido del partido en el segundo cuarto y hemos sido capaces de encadenar cinco minutos más para poder tener sensación de equipo. Cuando tienes siete jugadores y el mayor tiene 19 años el primer año no las ves venir, pero lo que es innegociable es el tema de bajar los brazos y hoy ha pasado en algún momento y eso no debe ser así. Tenemos que aprender de esto y dar un paso adelante como equipo. Tenemos que dar la cara por esta camiseta porque al club le ha costado mucho llegar a la LEB Plata".