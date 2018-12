Parte de Lorenzo Santolino ya viaja en barco hacia Perú

El Dakar 2019, que se disputará íntegramente en Perú, será la edición más atípica de todas, al celebrarse por primera vez en un único país, circunstancia que no ha afectado a la expectación por el rally más duro del mundo, que mantiene una nutrida participación de 534 competidores de 61 nacionalidades. Para Salamanca también será una edición atípica ya que el salmantino Lorenzo Santolino tomará la salida desde Lima el próximo 7 de enero en la prólogo.

De momento, Santolino no ha viajado hacia Perú pero su moto ya va de camino en el barco que fleta la organización con todos los vehículos de los equipos europeos. "Creo que tardan cinco semanas y se espera que el barco llegue a finales de diciembre", apostilla Santolino, quien remarca que él y su hermano Víctor, que irá como mecánico del equipo Sherco, partirán el 2 de enero a tierras peruanas. "Va a ser una Navidad diferente en mi casa ya que estaremos muy pendientes del Dakar", reconoce Santolino, el mismo que pone de manifiesto que la preparación 'dura' ya está hecha y que ahora no hay que arriesgar. "El entrenamiento ahora ya es suave tanto físico como en moto ya que no quiero ningún susto que me impida ir al Dakar", admite el salmantino. El principal objetivo de Lorenzo Santolino es acabar el rally más duro del mundo que se desarrollará en tierras peruanas durante once días. "Son diez etapas y una jornada de descanso entre medias", añade Santolino.

"Mi primer objetivo es acabar la carrera y después sin arriesgar si me veo bien y me siento cómodo ya pensaré en la clasificación", indica el piloto salmantino.

Entre los 334 vehículos inscritos hay 167 motos y quads, 126 coches y 41 camiones, incluidos el del español Carlos Sainz (Mini) y el austríaco Matthias Walkner (KTM), los vigentes campeones en las categorías de coches y motos, respectivamente.

Muchos españoles. Por nacionalidades, los franceses son los más representados, seguidos de España y Holanda en segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que los anfitriones peruanos son quintos en este ránking.

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en Lima, con una ruta de diez etapas por el sur de la desértica costa peruana, del 6 al 17 de enero, y un total de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 serán cronometrados. El recorrido será íntegramente sobre arena y dunas, con cinco días por el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, y con nuevos puntos icónicos por los que el Dakar nunca había pasado antes como Duna Grande, la segunda duna más alta del mundo, con casi 1.700 metros de altitud.

Solo habrá un día de descanso, previsto para el 12 de enero en la ciudad de Arequipa, jornada que dará la oportunidad a que los coches y camiones que hayan abandonado en la primera mitad de la carrera puedan reengancharse en esta segunda, para seguir compitiendo en una clasificación separada de la general.

La aventura de Lorenzo Santolino está a la vuelta de la esquina.