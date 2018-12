El salmantino Mario García Romo: el segundo mejor español de la categoría sub 20 en el Campeonato de Europa Cross

Una de las cuatro medallas españolas llegó en una dura y exigente carrera sub-20, en la que tomó parte la única representación salmantina de la expedición española en Tilburg, Mario García Romo, que defendía junto a sus compañeros el oro conquistado el pasado curso en Samorin.

España partía en esta categoría como defensora del título logrado el pasado año en Samorin y desde la salida se dejó ver la escuadra española, sobre todo con la figura del malagueño Ouasim Oumaiz, actual campeón de España al que el barro y la lluvia le van fenomenal. El, a la postre medallista español —el primero de los cuatro podios nacionales en Tilburg—, estuvo muy bien acompañado por el charro, que aguantó el ritmo frenético en los primeros compases y que le llevó a ser el segundo español en la categoría sub 20 masculina con un tiempo de 19 minutos y 12 segundos, entrando en el top 30 de la categoría. El conjunto español, eso sí, no pudo revalidar el éxito del pasado curso y acabó séptimo en la clasificación.

"La preparación había sido la mejor, pero no he encontrado las sensaciones que buscaba, tengo que analizar por qué me ha pasado esto", apuntó a este medio el atleta salmantino, que aunque mejoró tiempo con respecto a la pasada cita buscaba situarse cerca de los puestos de podio.