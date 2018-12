La posible confesión de Cristiano Ronaldo en la que admite que abusó sexualmente de una mujer

Novedades en el caso de la supuesta agresión sexual de Cristiano Ronaldo a una joven el año 2009 en Las Vegas. El diario 'Der Spiegel', asegura haber conseguido un documento procedente del despacho de abogados del futbolista en el que confiesa que el abuso fue real. El futbolista portugués, al parecer, contó a sus abogados que la joven que le ha denunciado, Kathryn Mayorga, "le dijo que no varias veces" durante la relación sexual que mantuvieron hace 9 años en un hotel de Las Vegas.

Según declaró Kathryn Mayorga, los abogados de Cristiano le ofrecieron una cantidad de 325.000 euros por su silencio. El futbolista negó rotundamente tanto el abuso como el pago de esta cantidad y,a demás, contrató nuevos abogados para defenderse. Sin embargo, tras semanas sin tener noticias del tema, han salido a la luz la presunta confesión del portugués.

Los abogados de Cristiano comenzaron a preparar su defensa poco después de conocerse la denuncia y, según informa el Der Spiegel, se le realizó un cuestionario con decenas de preguntas para obtener un testimonio. El futbolista del Real Madrid, supuestamente dio varias versiones a las preguntas que le realizaron en septiembre y en diciembre.

Cuando le preguntaron si Mayorga y él hablaron de sexo, en septiembre dijo: "Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales porque nos acabábamos de conocer. 'Mejor que no, es la primera vez'. Aun así, me agarró el pene"; pero cambió su versión en diciembre limitándose a decir simplemente que "Ella me agarró el pene".

Posteriormente, fue preguntado por lo que sucedió tras el contacto físico y le pidieron que describiera la secuencia de eventos relacionados con este contacto. "La penetré de lado. Se puso a disposición. Estaba acostada de lado, en la cama, y la penetré por detrás. No cambiamos de postura en unos cinco o siete minutos. Ella dijo que no quería hacerlo, pero se puso a disposición. Fue duro y rápido, tal vez tuvo algunos moratones cuando la agarré", respondió en septiembre.

La versión que dio en diciembre es bastante similar aunque añade algún que otro detalle: "Estaba acostada en la cama. Fui por detrás. No cambiamos de posición y duró unos cinco o siete minutos. Fue duro. No usamos preservativo, ni lo mencionamos. No se quejó, ni gritó ni pidió ayuda o algo por el estilo. Eyaculé sobre ella y sobre las mantas. No había lubricante y usé un poco de saliva, pero no puedo decir si ella tuvo un orgasmo".

También le preguntaron si la mujer levantó la voz en algún momento y en septiembre respondió que "dijo que no y se detuvo varias veces" y en diciembre, Cristiano declaró que "no".

Tras salir a la luz estas filtraciones, Cristiano Ronaldo ha negado todo: "Todo lo que se ha publicado es falso, solo quieren promocionarse gracias a mi nombre". Por el momento, la historia queda sin cerrar. Para ello habrá que esperar a la celebración del juicio en el que declararán al futbolista inocente o culpable de los supuestos abusos a Kathryn Mayorga.

