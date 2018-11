Enésimo empate sobre la bocina del BM Salamanca (22-22)

En la entrada del pabellón Río Tormes debería haber un cartel de prohibidos los marcapasos, porque no existe algún partido en el que no haya emoción. Los encuentros del Ciudad de Salamanca está claro que no son aptos para cardiacos. En esta ocasión la afición volvió a vibrar con el gol de Sebas Elena desde los siete metros para empatar el encuentro sobre la bocina, como ya ocurrió en los dos encuentros anteriores.

El Sanalón salió como una apisonadora, con buenas defensas en los primeros minutos consiguió ponerse con cinco goles de ventaja que no supo aprovechar. El Cuatro Valles reaccionó rápidamente con un 0-4 de parcial para poner el 6-5 en el marcador. A partir de ahí fue una primera mitad muy igualada con demasiadas imprecisiones en ataque y ninguno de los dos equipos pudo mandar al término de los primeros treinta minutos.

En la segunda mitad no existieron tantas diferencias y no hubo una renta de más de dos tantos pero los leones si que fueron la gran parte del tiempo por delante. Javier Baz, con grandes defensas robando balones y anotando al contraataque, y Víctor Matilla, que estuvo inmenso bajo palos con buenas paradas, mantuvieron al Ciudad de Salamanca siempre en el encuentro.

A falta de seis minutos el Cuatro Valles se encontraba dos goles arriba en el electrónico y parecía que se iban a llevar la victoria, pero como siempre los salmantinos sacaron su orgullo y reaccionaron. Tanto fue así que el Río Tormes volvió a vivir un final apretado y emocionante. A quince segundos en Sanalón encajó el 21-22 y en ese momento todo el pabellón empujó a los suyos para empatar el encuentro. Y así fue. Sebas Elena lo consiguió a falta de cuatro segundos desde los siete metros.

LA FICHA

Sanalón : Víctor Matilla, Adrián Barrio, Beltrán Bedia (5), Andrés Pérez (3), Sebas Elena (4), Hugo Garín (2), Javier Baz (6), Javi Martín, Ignacio Alonso (1), Marcos González (1), Tomás Martín, Diego Bobis, Ángel Lucía, Marcos Esteban, Álvaro Jesús y Álvaro Carretero.

Cuatro Valles: Rodrigo García, Dani Fernández, Víctor Martínez (3), Seivane (3), Pablo Fernández, Borja Fernández (2), Carlos García (3), Fernando Juanes, Mario Pérez (2), César Delgado, Óscar Fernández (1), Adrián Martínez (2), Sergio Franco, Diego Conde, Martín Rubio (4) y David García (2).

ÁRBITROs: Gonzalo Miranda y Fernando San Pedro. Exclusiones: Por parte de los locales fueron excluidos Hugo Garín y Javi Martín. En los visitantes Víctor Martínez, Seivane (2) y Carlos García

parciales cada cinco minutos: 3-1, 6-2, 6-5, 8-8, 9-10 y 12-12 (descanso), 14-13, 15-15, 18-16, 18-17, 19-21 y 22-22