El derbi Boca-River también se vive en Salamanca

La rivalidad Boca Junior y River Plate en Argentina difícilmente se puede explicar. Es la pasión futbolística llevada al extremo. La pasión y los sentimientos por unos colores y un escudo se elevan a la máxima potencia. Pues bien, se verán las caras en la final de la Copa Libertadores (el equivalente a un Real Madrid-Barcelona en la final de la Liga de Campeones). La final se juega a doble partido y el sábado a las 21.00 horas disputarán el partido de ida en la Bombonera de Boca Juniors.

La colonia argentina en Salamanca pese a estar a miles de kilómetros de distancia y pese a no ser seguidor de esos equipos, en algunos casos, no pueden vivir ajenos a semejante acontecimiento futbolístico, que tratándose de Argentina queda grabado para los de libros de Historia. "Es una cita única ya que creo que no se volverá a repetir", destaca el argentino Juan Carlos Cristos, que reconoce que su equipo es Independiente de Avellaneda y que le puede más su animadversión a Boca que otra cosa. "Al ser de Independiente estoy en contra de Boca y River pero si tengo que elegir que no ganen los bosteros (seguidores de Boca)", admite Cristos. La pasión por el fútbol en Argentina tiene en Salamanca un claro ejemplo con Juan Carlos Cristos. Tiene dos hijos y se llaman Lucas y Mateo Lionel. "Sí, Lionel de segundo se lo pusimos ya que soy muy fan de Messi", reconoce mientras que lamenta que no pudiera convencer de la madre del niño, que eligió Mateo, para que fuera el nombre de la estrella argentina del Barcelona en primer lugar. Jorge Alberti, también argentino afincado en Salamanca y seguidor de River, va más allá. "Lo que suceda en esta final nadie lo podrá borrar", sentenció.

En Buenos Aires, epicentro donde se va a desarrollar esta III Guerra Mundial, vive Marcelo Aliberto cuyos abuelos son originarios de Hondura de Huebra (Salamanca). "No soy muy fanático del fútbol pero tengo que estar informado ya que soy arquitecto y todos los trabajadores de la construcción están constantemente hablando de Boca y de River", describe este ´salmantino´ en la zona cero de este enfrentamiento legendario. Lo que no tiene claro Marcelo Aliberto es dónde ver el partido. "Dudo entre verlo con mi primo fanático de Boca o con mi hermano fiel seguidor de River", bromea, mientras que narra que hay una broma muy extendida estos días en Argentina con los que se casan ese sábado ya algunos prometidos están maldiciendo haber escogido ese día para el enlace y no poder centrarse en el partido de los partidos en el fútbol argentino.