Santolino se estrenará en el Dakar con el dorsal 63

Lorenzo Santolino ya descuenta días y horas para tomar la salida desde Lima. Lo que vendrá después es la aventura más salvaje a la que se ha enfrentado nunca sobre una moto. Y para la que ya tiene 'DNI': será el número 63 en la categoría de motos. "Que te den el dorsal ya cambia todo, cómo que es más serio y que ya está a la vuelta de la esquina. Cerrar las carreras de preparación fue un paso pero que te digan con qué número vas a correr es otro, para mí, más importante". De este modo, Lorenzo Santolino es el número 63 del 41 Dakar, que se correrá de manera íntegra en el Perú, décimo en territorio americano.

El siguiente paso hacia el día 6 de enero, cuando vivirá el pistoletazo de salida justo al lado del vigente campeón Matthias Walkner, le llegará en dos semanas: "Ya está casi todo preparado y empaquetado para ir desde Francia, que es donde tiene la organización marcado el punto de salida del barco para todos los equipos y el material, hasta Perú". Que el calendario ya apriete y vaya quemando etapas no saca de la preparación a Santolino: "Tengo ganas de que llegue, pero estoy tranquilo y muy centrado en la recta final de la preparación. Obviamente estos días ya estoy notando más actividad por la carrera. Es tiempo de estrés, pero luego viene la carrera de las carreras".

Las ocho semanas que le quedan por delante al piloto salmantino se van a destripar de la siguiente manera: "Estas dos semanas que entrena las voy a centrar en el apartado físcio, porque es fundamental. Las dos siguientes, ya más cerca de la carrera, nos dedicaremos al tema de la navegación y aspectos técnico y luego quiero no hacer nada para no lesionarme ni sufrir ningún contratiempo. Es el gran evento y quiero llegar al cien por cien".

Santolino es un novato en el Dakar, uno de los 57 que se estrenarán en motos, pero no lo es en un rally en Perú: "Ya he corrido allí este año y pasado por parte del recorrido por el que irá el Dakar. Hombre, la envergadura del evento no es ni parecida, pero el terreno que vamos a pisar sí".