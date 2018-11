De tal palo tal astilla: los hijos de antiguos jugadores de la ACB que juegan en el CB Tormes

En la década de los 90 los ´clásicos´ en baloncesto entre Madrid y Barcelona hay muchos nombres que están en el imaginario de los seguidores de este deporte. Dos de ellos son José Miguel Antúnez, mítico base español que jugó en Estudiantes y Real Madrid, y Juan Ramón Rivas, corpulento pívot de Puerto Rico que estuvo seis temporadas en el TAU Vitoria y jugó la temporada 1996-1997 en el Barcelona. Estos dos jugadores se vuelven a encontrar ahora en las filas del CB Tormes, de LEB Plata. Sus hijos, Lucas Antúnez y Juan Ramón Rivas, coinciden en la plantilla del conjunto salmantino.



"Cuando fiché por el Tormes me dijo mi padre que el hijo de Juan Ramón Rivas ya estaba en el equipo y que se habían enfrentado en su época de jugador", explica a este diario Lucas Antúnez, que reconoce que el primer día sí lo comentó con su compañero pero poco más. Juan Ramón Ribas hijo reconoce que es una situación curiosa pero que no le dan más importancia aunque admite que junto a Lucas Antúnez y el resto del equipo ha conectado bien. "Me estoy acostumbrando a esta experiencia pero veo muy buena química en el grupo", expone el ala-pívot del CB Tormes.



Los apellidos Antúnez y Rivas ahora juegan juntos en Salamanca dos décadas después.





