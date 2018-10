Carmen Goenaga: la jugadora de pádel salmantina que, con solo 14 años, está entre las 100 mejores del mundo

El futuro del pádel tiene nombre y apellidos: Carmen Goenaga García. Con tan solo dos años ya cogía una pala de pádel, observaba como jugaban sus padres, más tarde como lo hacía su hermano que también ha sido Campeón de España, pero todos ellos le tuvieron que dejar paso rápidamente porque ella era quien iba a ser la estrella de la familia en este deporte.

Con 8 años comenzó su travesía, fue entonces cuando se decidió para recibir clases y así poder ser la deportista en la que se ha convertido. Desde un principio se pudo observar que el talento era innato, en todos los torneos que empezó a disputar el público se asombraba con ella y todo esto era por algo. Actualmente entrena cuatro días a la semana. Lo hace junto a Fabri Cattaneo, que lleva siendo el técnico de la salmantina durante los últimos 4 años. Además Dani Romo, que se encarga de la preparación física de la deportista también tiene parte de culpa de los éxitos de Carmen.

Campeona de España Benjamín en 2014 y Alevín en 2016. No se quiso quedar ahí y fue más allá. España se le quedaba pequeña asique decidió hacerse también con el Campeonato del Mundo Infantil en 2017. La promesa del pádel salmantino ya es una realidad.

Se encuentra en edad infantil, actualmente es la número uno en categoría cadete, pero pese a su juventud ocupa el puesto 96 del ranking del World Padel Tour (WPT) y ya se enfrenta a las mejores profesionales del mundo. El pasado día 24 dio un paso más en su trayectoria deportiva. Las fases previas de los torneos del WPT eran poco para ella. La charra logró en Bilbao su primera clasificación para un cuadro principal del WPT batiendo así el récord de precocidad. Gracias a los puntos conseguidos con esta clasificación se ha colocado en el Top 100 con tan solo 14 años. "No pensaba llegar hasta donde estoy llegando. No me esperaba entrar en el cuadro principal, hay parejas muy buenas. La verdad que he disfrutado muchísimo y es lo que buscaba, una vez pasada la fase previa solo quise disfrutar el momento", comentó Goenaga.

Durante esta temporada Carmen está compartiendo pista con su compañera Marina Martínez, de Novelda. Cada una entrena por su cuenta y se juntan tan solo para jugar, lo que añade un punto de dificultad a la hora de conseguir resultados. Curiosamente Marina no pudo acudir a Bilbao y Carmen tuvo por primera vez en este año a Estela Francés a su lado. Una jugadora más experimentada que ayudó y aconsejó en todo momento a la joven salmantina. "Ella tenía más experiencia y me ayudó mucho. Me aconsejaba y en todas las cuestiones tácticas ella me dirigía", apuntó la salmantina

Carmen y Marina volverán a formar pareja el próximo 12 de noviembre para competir en el próximo torneo del World Padel Tour que se disputará en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) e intentarán entrar por primera vez juntas en un cuadro principal. Aunque el próximo compromiso para la charra será unos días antes en el mismo municipio vallisoletano donde disputará el Campeonato de Castilla y León Cadete.

Carmen Goenaga siempre ha soñado con ser una profesional del pádel y cada día tiene su objetivo un poco más cerca. Entrena duro para ello y entrar entre las 100 mejores del mundo no es pura casualidad. El futuro del pádel está en sus manos y ella no lo quiere dejarlo escapar.

Herrera tacha de 'deplorables casos aislados' lo ocurrido en las residencias de Babilafuente y Castellanos

La Policía local desaloja a la UTE encargada de construir el vial del Hospital

Reclama al Ayuntamiento 261 por un balonazo que le hizo caer de la moto en Villar y Macías