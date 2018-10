El Atleti supera el bache con el liderato ante la Real

El Atlético de Madrid se impuso (2-0) este sábado a la Real Sociedad en la jornada 10 de LaLiga Santander disputada en el Wanda Metropolitano, con los goles de Godín y Filipe Luis, para recuperar el tono tras el golpe de Dortmund y alzarse al liderato provisional.

El cuadro rojiblanco recuperó alegría y fútbol en la competición doméstica. La derrota en Champions, con goleada en contra y mala imagen, quedó atrás para los de Diego Pablo Simeone, mostrando intensidad y acierto ante una floja Real, irregular desde su posición de mitad de tabla y sin apenas ocasiones en su cuenta.

La puesta en escena sacó a las claras la intención atlética de curar heridas con un buen partido. Ángel Correa fue el mejor de los locales, que siguen buscando enchufar a Antoine Griezmann y, sobre todo, a Diego Costa. Los goles llegaron de la defensa, mientras que Rodrigo recuperó el control del centro del campo.

Griezmann no marcó pero estuvo cerca. El francés se estrelló con el larguero en una jugada anulada de manera ajustada por fuera de juego y rozó el gol en una tijera acrobática. Rubén Pardo tuvo la opción visitante, pero un nueva intento de Correa, con Arias también punzante por esa banda derecha, fabricó el gol de Godín.

El tanto psicológico antes del descanso no picó a los vascos, que tampoco mejoraron con los cambios ofensivos de Sandro y Juanmi, sino que redobló la confianza de los rojiblancos. Los de Asier Garitano se encontraron con las llegadas cada vez más cómodas del Atleti, hasta que Filipe Luis, que entró en el descanso por un lesionado Lucas, se reivindicó con otro golazo en su cuenta para el 2-0.

Al Metropolitano le faltaba enchufar a un Costa seco de goles y que la tuvo en su clásico zigzag con la defensa rival, pero que se encontró con un ex como Miguel Ángel Moyá. No llegó el tercero pero tampoco le hizo falta a un Atleti que esta vez no necesitó a Oblak. Los de Simeone toman el mando de LaLiga con 19 puntos, a la espera del Clásico y lo que hagan Alavés y Sevilla.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Savic, Godín, Lucas (Filipe Luis, min.46); Rodri, Saúl, Koke, Correa (Lemar, min.82); Griezmann y Diego Costa.

REAL SOCIEDAD: Moyá; Gorosabe, Aritz, Navas, Kevin; Illarramendi, Zubeldia; Pardo, Sangalli (Januzaj, min.81), Zurutuza (Sandro, min.59) y Willian José (Juanmi, min.68).

GOLES: 1 - 0, min.45, Godín. 2 - 0, min.60, Filipe Luis.

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Koke (min.49) y Savic (min.53) por parte del Atleti. Y a Zubeldia (min.44) en la Real.