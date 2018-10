Azara García, perseguida por un hombre en La Covatilla

Azara García, que el pasado fin de semana se llevó la victoria en el Ultrail de La Covatilla, ha denunciado en sus redes sociales un momento de miedo que pasó durante la prueba al ser perseguida por un hombre y que lo pasó realmente mal.

"Tras cruzar unos pinares llegué a un paso de carretera en el que había un coche gris, del que salió un chico con barba y vaqueros diciéndome algo viniendo hacia mí. He estado en muchas carreras y la gente viene a animarte, pero se me activó una alarma que dije: esto no es normal", comenzaba el relato de la atleta cántabra.

"Mi reacción fue tirarme a fuego por el cortafuegos y cuál es mi sorpresa cuando veo que baja a toda velocidad detrás de mí. Os podéis imaginar la situación de miedo. Mi reacción fue tirar como una loca, jamás he bajado así. Veo que él sigue y aparece un chico con gorra, no me atreví ni a parar, pero según me acercaba señalé al que me seguía y le dije: ¿Quién es ese tío que viene detrás? Seguí bajando desquiciada y cuando me he atrevido a mirar ya no lo he visto", continuó Azara García.

La ganadora en La Covatilla explicó que ha hablado con la organización y que nadie sabía quién podía ser esa persona: "No era ninguna situación lógica: iba en vaqueros, no me estaba haciendo fotos... Creo que debía contarla porque no es que nos estemos volviendo paranoicas, sino que con las situaciones que se están viviendo últimamente no queda más remedio. Después de eso llevaré conmigo algún spray de defensa porque lo que viví no es normal y no debería pasar".

La carrera mínima del taxi en Salamanca, entre las que más sube de España

A juicio por desear que su 'ex' enferme y muera delante de su hijo de cinco años

Cinco centímetros menos para las mujeres que quieran entrar en las Fuerzas Armadas