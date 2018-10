La III Edición de la carrera 'Ultrail La Covatilla' marca récord de participantes

La Ultrail La Covatilla de Béjar celebró este sábado su tercera edición con un récord de participantes, unos 330 corredores, y sorpresas en los podios de las tres pruebas celebradas este año ya que los corredores visitantes desbancaron a los locales en dos de las tres pruebas.

A las siete de la mañana tomaban la salida los inscritos en la Ultrail de 80 kilómetros de longitud y 4.3 kilómetros de desnivel positivo. Después de 10 horas y 41 minutos corriendo por la Sierra de Béjar cruzaba la línea de meta ubicada en el parque municipal de La Corredera pasadas las cinco de la tarde. Procedente de Valencia, comentó después de la prueba que "es un recorrido espectacular que ya hice el año pasado". Tras él, cruzó la línea de meta el bejarano Omar Valle, con un tiempo de 11 horas y 14 minutos y el tercero en completar el podio fue Toni Contreras, que entró doce minutos después.

A las ocho de la mañana, daba comienzo la Trail con 160 participantes inscritos en una carrera de 37 kilómetros y un de desnivel positivo. El joven corredor de 18 años Álvaro García fue el primero en llegar a la línea de meta con un tiempo de 4 horas y 16 minutos. Afirmó en meta que "he salido con Azara García e iba muy bien de cabeza y de piernas" y añadió que "peso muy poco y arriba me llevaba el aire". El podio de la Trail se completó con Miguel Madruga, con 4 horas y 28 minutos, y con Manuel Sánchez - Capitán, que entró 11 minutos después.

En la categoría femenina de la Trail, no hubo sorpresas ya que Azara García llegó la primera registrando un tiempo de 5 horas y 2 minutos y en meta afirmó que "me ha gustado mucho el recorrido y, aunque, se me han ido atragantando algunas partes me voy con buenas sensaciones". Después de Azara García, llegaron a la línea de meta Laura Moyano con un tiempo de 5 horas y 46 minutos y la corredora local Mari Luz Jarrín, 32 minutos después.

Y la última prueba en comenzar fue la nueva apuesta de este año. La X-Cross partió desde Baños de Montemayor con 48 participantes, muchas de ellas mujeres, en una prueba con 17,5 kilómetros y uno de desnivel positivo. El podio en la categoría masculina fue para el corredor de Puerto de Béjar, Ángel Miña, se alzó como ganador del primer X-Cross con un tiempo de 1 horas y 26 minutos. Tras él, llegaron a Candelario Álvaro García, seis minutos después, y Alberto Blázquez, cuatro minutos después. Por su parte, la primera ganadora del X-Cross fue Eva López, que recorrió los 17,5 kilómetros en 2 horas y 13 minutos seguida de Eugenia Gil, con 2 horas y 15 minutos y cerró el podio femenino Manuela Frías con 2 horas y 18 minutos.

La carrera se consolidó como una cita importante en el calendario nacional y regresará el año que viene con su cuarta edición.