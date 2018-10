Cristiano: "Niego las acusaciones contra mí, la violación es un crimen abominable que van contra de lo que soy"

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, negó este miércoles "firmemente" las acusaciones de haber agredido sexualmente en el año 2009 a una mujer, "un crimen abominable", y dejó claro que no entrará a "alimentar el espectáculo mediático" que busca promocionarse usando su nombre.



Medios estadounidenses informaron este lunes que la policía de Las Vegas (Estados Unidos) ha reabierto una investigación criminal a petición de una mujer, Kathryn Mayorga, que ha denunciado en una demanda civil que el futbolista la habría agredido sexualmente en 2009.



"Niego firmemente las acusaciones que se han lanzado contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo", replicó Cristiano Ronaldo a través de su perfil oficial de 'Twitter'.





I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.