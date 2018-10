El Valencia se abona al empate en Old Trafford (0-0)

El Valencia CF ha empatado este martes contra el Manchester United (0-0) en Old Trafford, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y obtiene un valioso punto para abrir su casillero al abonarse a las tablas en el mítico estadio de los 'red devils', en un duelo que no tuvo muchas ocasiones claras pero sí mucha intensidad física.

Salió vivo el Valencia de Old Trafford en su visita al equipo de 'The Special One', un José Mourinho que con esta actuación no acallará las críticas, sino que se arriesga a ver cómo se distancia todavía más de la prensa y la afición. No estuvo bien el Manchester pese a encerrar al Valencia en su área en varios momentos.

Con el poderío físico y por alto de los Romelu Lukaku, Paul Pogba o Marouane Fellaini, el equipo inglés vio claro que debía aprovechar la velocidad por banda de Alexis Sánchez, muy trabajador pero desafortunado, y de Marcus Rashford para desbordar y meter balones al área.

Pero se toparon con unos precisos e inconmensurables Gabriel Paulista y Ezequiel Garay, un seguro atrás para el Valencia, que suma su tercer empate consecutivo en el feudo del Manchester United ya que en sus dos anteriores visitas también logró puntuar con tablas.

Además, los jugadores de Marcelino García Toral, que querían soñar despiertos en el 'Teatro de los sueños', sacaron con criterio el balón jugándolo desde atrás. Con el capitán Daniel Parejo al mando, poniendo pausa cuando tocaba, y las entradas verticales de Gonçalo Guedes por la banda, el equipo 'che' tuvo opciones de adelantarse pero no atinaron en el pase final hacia un imparable Michy Batshuayi, que compensó la 'ausencia' de Rodrigo Moreno, esta vez apenas sin presencia.

Intentó Marcelino dar alas a su equipo con Kevin Gameiro, Carlos Soler o Denis Cheryshev, pero no pudieron mejorar lo visto. Fue un partido sin demasiadas ocasiones claras de gol, pero en cuanto a llegadas con peligro, con pases de la muerte impedidos en el último momento, ganó el Valencia. El Manchester, por contra, fue de menos a más en intensidad y Rashford, de falta directa escorada, envió un balón al palo casi al final del partido que pudo haber cambiado todo.

No se movió el marcador, y el Manchester United suma su cuarto punto tras ganar sin dificultades al Young Boys en la primera jornada (0-3), y el Valencia suma el primer punto después de estrenarse con derrota en Mestalla ante la Juventus (0-2), que en esta segunda jornada también goleó al equipo suizo, colista del grupo.

Pese a la presión espontánea del Manchester United, el Valencia supo sufrir atrás, y salir con el balón bien movido. En cambio, los 'red devils' no tuvieron apenas malicia ofensiva y con Nemanja Matic o Fellaini en el centro del campo, el balón parecía hecho de hierro. Lentos, sin capacidad de sorpresa más allá de Rashford y alguna carrera aislada, el United pagó el mal partido de Lukaku.

Hubo muchos paralelismos, ya que Lukaku y Rodrigo lo intentaron pero no estuvieron bien en ataque a tenor de su nivel y calidad, Alexis Sánchez y Guedes también estuvieron activos pero sin puntería, por bien que el portugués del Valencia tuvo en sus botas mucho más peligro que el chileno. Y, en las porterías, tanto Neto como David de Gea estuvieron bien cuando sus equipos precisaron sus servicios.

Empate sin goles que deja al Valencia vivo, con opciones de pasar en el grupo si gana sus partidos al Young Boys y encuentra la vía hacia el gol contra el United en Mestalla, aunque tampoco debería descartar el dar la sorpresa ante la poderosa Juventus. Si Mourinho y su equipo siguen descentrados, este grupo quedará más abierto de lo que podía parecer tras el duelo directo entre 'ManU' y 'Vecchia Signora' de la próxima jornada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MANCHESTER UNITED, 0 - VALENCIA CF, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Shaw; Matic, Fellaini, Pogba; Alexis Sánchez (Martial, min.76), Lukaku y Rashford.

VALENCIA CF: Neto; Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Coquelin (Soler, min.78), Parejo, Kondogbia, Guedes (Cheryshev, min.83); Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, min.73).

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL). Amonestó a Lukaku (min.86) en el Manchester United y a Coquelin (min.21), Rodrigo (min.32), Parejo (min.45), Piccini (min.85), Gayà (min.87), Kondogbia (min.92) en el Valencia CF.