El Madrid se atasca y cae en Moscú ante el CSKA (1-0)

El Real Madrid atraviesa el momento más complicado en la recién iniciada 'era Lopetegui' tras perder este martes en su visita al CSKA Moscú (1-0) en la segunda jornada de la Liga de Campeones y acumula tres partidos sin ver portería, alimentando las dudas sobre la falta de gol tras el traspaso de Cristiano Ronaldo el pasado verano.

No fue el día del triple campeón de Europa. Aparecen las primeras grietas y surgen las dudas en un equipo que había comenzado la temporada cautivando al personal. Sin embargo, la derrota ante el Sevilla, el empate en el derbi y el tropiezo de este martes en el Luzhniki reabren las dudas en una plantilla que pagó muy caras sus bajas.

Ni Bale, ni Ramos, ni Isco, ni Marcelo, ni Carvajal, que tuvo que retirarse al borde del descanso por molestias en el gemelo, pudieron ayudar al equipo en el campo del cuarto clasificado de la liga rusa. Lopetegui, que este lunes emplazaba a la prensa para ver el estado anímico de los suyos, vio cómo su plan se congelaba por tercer partido consecutivo.

Lo más sangrante para un equipo como el Real Madrid fue, seguramente, la ausencia de gol. El último fue de Asensio, ante el Espanyol, el 22 de septiembre, y los blancos igualan una racha negativa que no se producía en los últimos 11 años. Desde el Madrid de Capello, los merengues no estaban tres partidos sin celebrar un tanto.

El CSKA no dejó que Lopetegui esbozase su plan sobre el verde donde España quedó eliminada en el pasado Mundial, el mismo que no pudo dirigir el técnico vasco al confirmar su fichaje en Chamartín. No le guardará cariño a Rusia el entrenador madridista, que sufrió un nuevo tantarantán tras la goleada del Pizjuán y los pobres argumentos contra el vecino.

Los rusos apenas necesitaron dos minutos para tomar ventaja en el marcador con una jugada que arrancó con un error de Toni Kroos, que entregó un misil a Varane. El francés no pudo controlar y -algo blando en la pelea- dejó a Vlasic que desenfundase ante Keylor. El gol descolocó al vigente campeón continental, que tardó más de 20 minutos en reaccionar.

Nacho fue el primero en mandar un aviso a Akinfeev, con un cabezazo en un córner, y Casemiro completó el despetar con un lanzamiento manso que terminó en la base del poste. La mejor, sin dudas, la firmó Benzema con un remate al larguero tras un centro del canterano Reguilón, que jugó a un buen nivel en su estreno en la mejor competición del mundo.

La segunda mitad dejó el mismo guión. El Real Madrid apretando, sin grandes oportunidades, y su rival bien pertrechado sobre su área, achichando agua y corriendo a la contra para hacer más grande su tesoro. Ceballos, de lo mejor este martes, buscó con ansía el pase filtrado y Kroos, con la intención de enmendar su error en el 1-0, también probó suerte con un disparo lejano.

Pero sin duda, las mejores ocasiones las firmó Mariano en los últimos minutos. El delantero catalán tocó todos los balones aéreos y demostró que su hambre puede ser un buen aval para frenar la sequía blanca. Su primer remate terminó también en la madera, antes de que Modric buscase fortuna con un testarazo.

El CSKA acabó con diez por la expulsión de Akinfeev, que vio la roja tras dos protestas en la misma jugada. El partido se fue hasta el minuto 98, pero ni eso posibilitó que el Real Madrid pusiese luz en su argumentario y evitase la palabra "crisis" de aquí -al menos- al fin de semana, cuando visitará el siempre difícil Mendizorroza.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CSKA MOSCÚ, 1 - REAL MADRID, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CSKA MOSCÚ: Akinfeev; Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin; Bijol, Akhmetov; Oblyakov (Kyrnats, min.97), Dzagoev (Efremov, min.65), Vlasic; y Chalov (Sigurdsson, min.78).

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal (Odriozola, min,43), Varane, Nacho, Reguilón; Casemiro (Modric, min.58), Kroos; Lucas Vázquez (Mariano, min.58), Ceballos, Benzema y Asensio.

--GOL:

1 - 0, min.2, Vlasic.

--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla a Bijol (min.66) y Oblyakov (min.93) en el CSKA y expulsó a Akinfeev (min.95) por doble amonestación.

--ESTADIO: Luzhniki.