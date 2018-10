Gil, Domínguez y Arrojo desembarcan con la medalla del Mundial en Würzburg

Lino López reunió a todo el róster al completo, por primera vez esta pretemporada, en torno al centro de la cancha de Würzburg a las 20:30 horas de este martes y dejó dos pinceladas de cosecha propia y le dio galones a Silvia Domínguez: "¡Un, dos, tres, Avenida!", lanzó al aire por primera vez la capitana este curso. No había hecho que aterrizar en Salamanca tras la conquista del bronce Mundial con España en Tenerife: "Estoy con muchas ganas de competir y empezar. Y de tener una adaptación rápida, porque todo nos llega muy pronto", dejó como primer apunte Domínguez. Que a renglón seguido se sinceró sobre la medalla de bronce que sostenía entre las manos: "Esta medalla es de las más duras para conseguir por lo que he pasado en este mes, por la frustración de entrenar mucho para cambiar mi rol dentro de la Selección y que una lesión te trastoque todo...".

Silvia Domínguez no regresó sola a Würzburg: también Laura Gil y Belén Arrojo completaron su primera sesión del curso a las órdenes de Lino López. Las dos también, bronce Mundial. "Toca cerrar el capítulo de la Selección y abrir este nuevo con Avenida", comentó la pívot murciana, que aún no tenía muy centrada la idea del Avenida y de la temporada que le espera: "Todavía no he visto ni al entrenador...", apuntaba entre risas, "pero creo que va a ser una temporada muy bonita porque ya estamos todas al completo para darle forma a esto e ir a por todo. Tengo que decir que he coincidido con Lino este verano, nos tomamos un café, y me explicó la idea de juego y la propuesta que tiene. Y me gustó. Por eso tengo muchas ganas de empezar ya a trabajar en profundidad con él".

Más claro qué es lo que le espera Avenida, por galones, lo tiene Silvia Domínguez: "He estado en contacto con Lino en verano, y a pesar de que es difícil centrar la idea con la selección de por medio, sé cuál es el plan de juego y cómo quiere que sea el equipo. Los objetivos de la temporada, eso sí, no cambian pero creo que va a ser una de las ligas más disputadas de los últimos años, porque los equipos se han reforzado muy bien, y los que llegan a la Liga lo hacen pisando fuerte, pero eso vamos a tener más competencia...".