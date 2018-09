El toque salmantino de la Ryder Cup

Salamanca también está en la Ryder Cup. Andrés Novo, greenkeeper del Salamanca Golf en los campos de Villamayor y Zarapicos, está en la mítica cita del golf donde se enfrentan los mejores golfistas de Europa contra los de EEUU. "Llevaba cinco años en el Open de Francia ayudando a la preparación del campo y además tengo experiencia en torneos PGA por lo que tenía más opciones de estar aquí", indica a este diario Novo.

Su misión es que el campo esté en perfectas condiciones. "Buscamos la perfección. La altura del corte del césped, que ruede la bola con facilidad y demás conceptos del campo", describe este cántabro de nacimiento pero salmantino de adopción que a sus 36 años es uno de los pocos jugadores profesionales que ahora es greenkeeper en España. "No es muy común. Yo estuve como profesional entre el año 2000 y el 2009 pero veía que la cosa no iba bien y me pasé al cuidado y mantenimiento de los campos. El haber sido jugador profesional me da otra visión del campo y apuesto mucho por la jugabilidad", insiste Andrés Novo.

Reconoce Novo que en los cuidados del campo francés Le Golf National de París están centrados en ´entorpecer´ el juego de los norteamericanos. "Es algo muy habitual que cuando juegas en casa intentes poner el campo a tu gusto. Por ejemplo, se han estrechados hoyos y la velocidad en los greens es más lenta y ellos no están acostumbrados. Son pequeños detalles pero todo acaba sumando", apuntala, mientras que bromeando añade que ha puesto su granito de arena en el buen papel que están haciendo los europeos en esta edición de la Ryder Cup.

Novo está sorprendido con el juego de Europa en esta Ryder Cup aunque no ve clara la victoria. "Sobre el papel partían como favoritos los norteamericanos pero los europeos han estado hasta ahora muy bien. No obstante, no hay que confiarse en el último día que en la Ryder Cup puede pasar de todo hasta el último punto en juego", reconoce Novo.

Pase lo que pase este domingo en la última jornada en Le Golf National de París el greenkeeper de campos salmantinos ha puesto el acento charro a la mítica cita entre golfistas europeos y norteamericanos.