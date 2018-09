Rossi le niega el saludo a Márquez en la rueda de prensa oficial

El piloto español Marc Márquez (Honda) ha asegurado que no tiene "ningún problema" con Valentino Rossi (Yamaha), como ha escenificado tendiéndole la mano al piloto italiano, que ha rechazado el ofrecimiento de su rival protagonizando una tensa imagen en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino.



"Para mí está todo bien (con Rossi). No tengo ningún problema en darle la mano", dijo Márquez ofreciéndole la mano a Rossi, que estaba sentado justo a su lado y que negó con la cabeza manteniendo los brazos cruzados. "Pero las cosas son así. Ya es la segunda vez (que le niega la mano), pero no hay ningún problema. Seguiré corriendo igual", añadió el piloto de Repsol Honda.



"Voy liderando el campeonato y estoy pilotando muy bien con la moto. Me siento en un momento dulce", agregó Márquez con una sonrisa, dejando claro que mantiene la tranquilidad pese a la tensa situación con Rossi que vive ya desde hace tiempo.



Después de que todos los pilotos salieran "decepcionados de Silverstone", donde se suspendieron las carreras debido a la lluvia, Márquez llega a San Marino con el "objetivo de intentar aumentar la distancia al frente del campeonato, atacar y ser competitivo", sobre todo frente a la competencia de las Ducati.



"La batalla entre Jorge (Lorenzo) y 'Dovi' (Dovizioso) es uno de los motivos por lo que son tan rápidos. Tu compañero de equipo siempre es tu primer rival y ahora los dos son muy rápidos y están muy igualado en el campeonato. Quizá esta sea la principal razón de que los pilotos de Ducati sean tan rápidos ahora mismo. Intentaré defenderme de ellos y atacar en los puntos que sea fuerte", valoró.



En este sentido, Márquez recordó que los pilotos del equipo italiano realizaron un test en Misano hace dos semanas y que contarán con esa pequeña ventaja. "En principio quizá empecemos un poco detrás en comparación con otros circuitos, así que hay que ser pacientes", analizó.



Por último, el catalán comentó su visita de esta semana al Papa Francisco en el Vaticano. "Conocer al Papa fue una gran experiencia, creo que si tienes una oportunidad en la vida debes hacerlos. Fue una experiencia distinta y estuvo muy bien, a ver si nos da buena suerte para el fin de semana", deseó.