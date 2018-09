King logra el triunfo en La Covatilla y Yates es el nuevo líder de la Vuelta

El corredor estadounidense Ben King (Dimension Data) ha conseguido este domingo la victoria en la novena etapa de la Vuelta a España, segunda para él en esta ronda de 2018, tras haber completado un recorrido de 200,8 kilómetros con salida en Talavera de la Reina (Toledo) y llegada en la cumbre de La Covatilla. Antes, los corredores realizaron el paso por Candelario, dejando espectaculares estampas en las calles del municipio de la Sierra de Béjar.



King obtuvo el triunfo después de una jornada clave que combinó terreno 'rompepiernas', varios puertos y ese desenlace en la temida estación de esquí bejarana. Así, el estadounidense se escapó en solitario los últimos 18 kilómetros y completó el duro recorrido en 5 horas, 30 minutos y 38 segundos; fue seguido, a 48 segundos, por el neerlandés Bauke Mollema (Trek-Segafredo).



Mientras tanto, el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) se situó como nuevo líder de la clasificación general, arrebatándole el maillot rojo al francés Rudy Molard (FDJ), aunque con apenas un segundo de ventaja respecto al español Alejandro Valverde (Movistar Team).



Yates cruzó la línea de meta en la novena posición, a 2:49 del ganador de la etapa; y con ello además apretó la zona alta de la general, pues el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) se aupó hasta la tercera plaza, a 14 segundos del nuevo inquilino en el liderato.









SE ANIMAN EN LOS KILÓMETROS FINALES

Los ciclistas que luchan por la dinastía de esta Vuelta se guardaron lo mejor para los metros finales de esta célebre llegada en alto salmantina. El polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky), bien secundado por su compatriota y rival Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), parecía que iba a reventar el grupo de favoritos.



Pero esa alianza se rompió pronto y fueron Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo) y Wilco Kelderman (Sunweb) quienes animaron el ascenso a La Covatilla. Apenas respondieron con garantías Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Ion Izagirre y el propio Yates, en una gran primera jornada de montaña donde Valverde no mostró piernas suficientes y se quedó con la miel en los labios en su objetivo involuntario de vestirse de rojo.



La Vuelta vivirá este próximo lunes su primera jornada de descanso, reanudando la marcha el martes 4 de septiembre para la disputa de su décima etapa. Será un recorrido de 177 kilómetros, con salida en la Universidad de Salamanca y meta de llegada a Fermoselle, en Bermillo de Sayago.





