Genialidades de Messi deciden ante el Alavés (3-0)

El Barcelona en el Camp Nou comenzó la Liga defendiendo título ya haciendo lo que hizo la temporada pasada. Ganar. Los de Ernesto Valverde pasaron por encima de un Alavés rocoso pero que no pudo aguantar el ritmo culé los 90 minutos. Como casi siempre el argentino Leo Messi puso patas arriba el partido con varias jugadas de magia que acabaron por tumbar al conjunto vitoriano. Coutinho se sumó a la fiesta haciendo el segundo, mientras que el astro argentino se había gustado marcando el primero y el tercero. Comienza fuerte el Barcelona.

El Barcelona solventó con más insistencia que brillo su primer compromiso liguero ante un Alavés que volvió a ser el equipo rocoso que siempre es en el Camp Nou. La primera parte estuvo marcada por un aplastante dominio del Barcelona, que pese a tener el balón y merodear la portería vitoriana no fue capaz de adelantarse en el marcador. Por cierto, el inicio del encuentro estuvo marcado por el gesto de los jugadores del Alavés que hicieron pasillo al Barcelona por su triunfo en la Supercopa de España. A veces los pasillos no cuestan hacerlos si no es un archienemigo el que celebra.

En el minuto 3, Leo Messi tuvo la primera ocasión. Pase en largo para que el argentino controlara y disparara cruzado con su diestra, aunque ligeramente desviado. Primera acción de peligro del encuentro que metía miedo en el cuerpo a los de Abelardo pero que no se descomponen así como así. En el minuto 6, Jordi Alba, que sigue igual de hiperactivo en ataque que en la temporada pasada, casi hace el primero. Recuperación de Sergi Roberto, balón para Messi, que centra al segundo palo y Alba que dispara de volea pero el balón se va por el lateral de la portería. Clásica conexión entre estos dos locos bajitos. No obstante, el Alavés dijo esta boca es mía pasado el minuto 17 por medio de Sobrino. Centro desde la izquierda para el remate de Sobrino en plancha, pero se le fue desviado y sin fuerza. No se arrugaba el Alavés. Menudos son los vitorianos, y más en el Camp Nou, aunque ayer renunciaron al balón de forma descarada. El Alavés fue al Camp Nou claramente a esperar atrás y luchar por una contra que pudiera darles el gol, pero les costaba mucho en las primera media hora porque los azulgranas se estaban replegando a la perfección, ahogando cualquier opción de contra.

El control absoluto de la pelota del Barcelona, aunque sin brillo, tuvo otra de sus generaciones de peligro en el minuto 32. Buena triangulación del Barça que terminó con un pase al hueco para el francés, que disparó con su zurda cruzado, aunque también desviado.

Antes del descanso Messi al palo y otro par de ocasiones de Dembelé. El Barcelona lo tenía todo en su mano menos el gol. La primera parte acabó sin goles en el Camp Nou y con un Barça claramente dominador del juego y de las mejores ocasiones de peligro. Messi volvió a ser el eje de todo, asistiendo para Dembélé, uno de los más activos, y para Suárez. La mejor acción, el balón al palo del argentino tras un sensacional saque de falta ante un Alavés que quiso sorprender a la contra, pero sin éxito.

En la reanudación más de lo mismo y todo de color azulgrana. Messi se inventó una de sus diabluras en el minuto 64. Saque de falta en la frontal que en vez de salvar la barrera por encima la tira rasa y despacio por debajo de los jugadores del Alavés y balón blandito entra en la portería. Sólo se le ocurre a él y sólo él lo ejecuta con esa maestría. Sin la presión ya de abrir el marcador y con el electrónico a favor el Barcelona ya solo fue a hacer goles. Tuvo ocasiones de sobre para una goleada más abultada pero todo se quedó en el 2-0 final. El segundo tanto, el de la sentencia, llegó por mediación de Coutinho y Messi puso el colofón. La vida sigue igual en el Camp Nou y en la cabeza de Messi.