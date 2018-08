David Silva anuncia que deja la selección española

El centrocampista canario David Silva ha informado este lunes, a través de una carta abierta que ha difundido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que pone fin con efecto inmediato a su etapa como jugador de la selección nacional.

Este adiós de Silva a 'La Roja' se ha unido a la reciente confirmación del central catalán Gerard Piqué de tampoco seguir vistiendo la camiseta nacional. Así, ninguno de los dos estará disponible para la etapa abierta en la selección con Luis Enrique Martínez como nueva entrenador, en sustitución de Julen Lopetegui.

"No resulta fácil, después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas. Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la Selección Española de fútbol. Sin duda, es una de las elecciones más difíciles de mi carrera que comunico con agradecimiento y humildad", comentó Silva en dicha carta.

"La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona desde las categorías inferiores. Me voy orgulloso después de haber disputado 125 partidos y haber anotado 35 goles con la absoluta a lo largo de una etapa de doce años donde pudimos levantar la Copa del Mundo y dos Eurocopas", prosiguió el mediapunta del Manchester City.

Además, la RFEF recordó que Silva llegó a la selección española con apenas 15 años. Como internacional sub-17 jugó la final de Mundial de Finlandia, se proclamó campeón de Europa sub-19 en 2004 y como sub-21 despuntó anotando 9 goles en 7 apariciones como internacional.

Después de haber pasado por todas las categorías de la base del fútbol nacional, el canario debutó con el combinado absoluto el 15 de noviembre de 2006, en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz ante el equipo de Rumanía.

"Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", añadió Silva en su carta antes de agradecer a todos sus compañeros, técnicos, directivos de la RFEF y aficionados por el apoyo recibido.