Piqué deja la selección

"Hablé con Luis Enrique hace unos días. Me llamó y le comenté que la decisión ya estaba tomada y meditada hace tiempo. Fue una etapa muy bonita, de la que estoy muy feliz, pero ahora me quiero centrar en el Barça. Me quedan años en el Barça, espero que cuantos más mejor, y quiero disfrutarlos", ha cerrado su etapa en la selección española el defensa Gerard Piqué, en la víspera de disputar el choque de la Supercopa de España ante el Sevilla. De este modo, el choque ante Rusia en el que España cayó eliminada en la tanda de penaltis en el Mundial fue su último partido.