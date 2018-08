Álvaro de Arriba, séptimo de Europa

Álvaro de Arriba quedó séptimo en la final de los 800 metros del Campeonato de Europa de Berlín. El atleta de La Fuente de San Esteban no pudo luchar por las medallas, tras quedar en el vagón de cola de la emboscada que se vivió a falta de 200 metros para alcanzar la recta de meta. El charro, eso sí, concluyó su participación en el Europeo con la mejor de las tres marcas que ha hecho en Berlín con un tiempo de 1:46-41. El podio quedó de la siguiente manera: el gran favorito, el polaco Kszczot, fue oro, el sueco Kramer plata y el francés Bosse, bronce.

"He tenido un momento de dudas, que es lo peor que puede tener un atleta, al último 200 he llegado muy bien de piernas pero al verme tan atrás no he respondido mentalmente. Estoy un poco decepcionado", apuntó Álvaro de Arriba.