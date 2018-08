Alejandro Moro y Rocío de la Torre se imponen el Open de Béjar

En hora y media, el joven jugador madrileño Alejandro Moro venció ayer por 6-2 y 6-4 a Sergio Redondo en la final del Open de Tenis de Béjar que, en su XVI edición, ha batido todos los récords de participación con 485 inscritos.

Muy igualados hasta el tercer juego, ambos jugadores disputaron la final en la pista central de La Cerrallana hasta que Alejandro Romero fue cogiendo ventaja y ganó el partido al mejor de tres sets. En la pista, mostró ayer su alegría por competir en un torneo como el IBP Uniuso y, del partido, destacó que "ha sido muy complicado con Sergio porque hace muy buen torneo aquí en Béjar ". Además, afirmó que "hemos estado jugando de noche y hoy al jugar de día, nos hemos encontrado raros pero me he sabido adaptar mejor y me ha llevado el partido".

Por su parte, la jugadora Rocío de la Torre, que partía como favorita, cumplió las expectativas depositadas en ella se impuso a Nadja Bay por 7-6 (5) y 7-5. La vencedora destacó al final la competición que "sabía que iba a ser un torneo duro pero las chicas hemos respondido" y con respecto al Open, incluido dentro del circuito nacional, es "una de las mejores ideas porque quiero seguir jugando al tenis ya que es mi vida y estoy retirada".

En el resto de competiciones por categorías, los ganadores fueron Javier Molina en +35, Eneko González en sub-18, Isabel Adrover en sub-18, José Figueroa en sub-16, Marta Pérez en sub-16, Luis Utrilla en sub -14, Irene Cocero en sub-147, Mario Arce en sub-12 y Cristina Mateos en sub-12.