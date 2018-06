Iniesta: "Nunca cerré la puerta a la selección, pero todo hace indicar que será tras el Mundial"

El internacional español Andrés Iniesta ha asegurado que nunca" ha cerrado "al cien por cien la puerta" de la selección, pero que "todo hace indicar" que, por edad, la dejará tras este Mundial de Rusia, aunque antes tratará de hacer "algo importante", empezando por el duelo de este viernes ante Portugal.

"Nunca cerré al cien por cien la puerta, pero todo hace indicar que sí. Dependerá de cómo vaya el Mundial, de cómo me sienta. Todo cambia en mi vida, dependerá de lo que el seleccionador quiera o no en el futuro". "Lo importante ahora es que este Mundial es un reto muy bonito y vamos a intentar hacer algo importante aquí", declaró en una entrevista a 'El Partidazo de COPE'.

Además, restó importancia al empate ante Suiza y la victoria agónica ante Túnez, recordando que "los resultados siempre condicionan un poco la visión de las cosas". "Al final, no dejan de ser partidos de preparación, partidos donde se hacen cosas muy bien o otras que tienen que mejorar. Y realmente el test para nosotros empieza el viernes, ahí es donde tenemos que estar a la altura", indicó.

Sobre Portugal, el manchego explicó que no sólo es peligroso Cristiano Ronaldo. "Cristiano es un jugador fundamental para cualquier equipo en el que esté y para su selección también, son los actuales campeones de Europa. Me quedo con la sensación de que Portugal es un equipo al que cuesta mucho hacerle daño, al que cuesta mucho ganarle, y tendremos que rendir al máximo nivel. En un Mundial es así, cualquier detalle te puede dejar fuera", advirtió.

Preguntado por una hipotética nueva celebración de un gol en la final, después de dedicarle el de Sudáfrica al fallecido Dani Jarque, aseguró que tendría que verse "en la situación". "Igualmente que en ese momento la situación me llevó a pensar y a sentir que tenía que ponerme esa camiseta con ese mensaje, si ocurriese otra vez ya veríamos. Sería algo muy bonito, pero ojalá no sea por algo tan triste para todos", subrayó.

Por otra parte, el de Fuentealbilla espera que su excompañero Gerard Piqué pueda reconsiderar su decisión de dejar la selección tras el Mundial. "Tendremos que preguntarle a él. No sé si lo dijo de forma categórica o no, pero más allá de eso, a ver cómo va todo y las decisiones que toma cada uno", dijo. "Es un jugador fundamental y si sigue sería una grandísima noticia, más allá de este Mundial", añadió.

Iniesta, que abandonó el FC Barcelona la pasada temporada, recordó con especial cariño "el último partido". "Es despedirte en el campo, en el césped, es despedirte en un estadio en el que había jugado tantísimas tardes... Me siento un afortunado por todo lo que he recibido. Realmente, si me hubiesen dicho cómo quieres que sea tu despedida, hubiese dicho que fuera así, porque fue espectacular", indicó.

También habló del presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, que manifestó hace unos días que se alegraría mucho su Leo Messi ganase el Mundial. "Supongo que si gana España estará feliz, si gana Argentina estará feliz. A ver, es el presidente de todos sus jugadores por lo tanto con el que gane estará feliz", apuntó.

"HUBO CERO CONVERSACIONES CON GUARDIOLA PARA IR AL CITY"

En otro orden de cosas, negó categóricamente que Pep Guardiola le llamase para intentar ficharte para el Manchester City. "No. Cero. He visto que en prensa salió que sí había habido contactos. Te digo que hubo cero conversaciones en ese sentido. No dejé lugar a la duda. Yo me marchaba del Barça para irme de Europa, esas informaciones no tenían ningún sentido", dijo de manera contundente.

Sobre el posible fichaje de Antoine Griezmann por el FC Barcelona, Iniesta afirmó que sería una buena noticia, ya que es un "jugador único". "Unas veces parece que se puede ir al Barça, otras que se queda en el Atlético... Más allá de eso creo que es una situación un poco particular, el deseo que tenga él de lo que haya hablado con su club o no. Esta claro que es uno de los mejores delanteros", declaró.

Por último, opinó de la marcha de Zinédine Zidane del Real Madrid. "Sorprende, porque te pilla un poco desprevenido. Y no sorprende porque ha sido jugador, ha sido entrenador, ha ganado lo que ha ganado y no es fácil plantearte otro año con las expectativas que tiene el Real Madrid. A lo mejor lo fácil sería decir 'Continúo, ya que he ganado las 'Champions' que he ganado y vamos a ver qué hago el año que viene'. Pero ha decidido tomar una decisión valiente", concluyó.