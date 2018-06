El boicot de De Gea al presidente Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este martes a la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, donde saludó uno a uno a los futbolistas de la Selección, antes de emprender viaje a Rusia, para disputar el Mundial. Tras efectuar el protocolario saludo a los componentes de la Selección, posteriormente Sánchez se dirigió a todos ellos, momento en el que recibió el aplauso de los jugadores. De todos, menos uno: David de Gea. El motivo, la posición que mostró Sánchez hace dos años cuando saltó el 'caso Torbe'. "Yo no me siento cómodo viendo a De Gea en la selección después de ver su nombre salpicado y denunciado por una menor", afirmó el líder de los socialistas.



David De Gea se sintió muy molesto entonces con las palabras de Pedro Sánchez, sin que, tan siquiera, escuchara su versión al respecto. Este martes sí saludó al presidente, aunque posteriormente no aplaudió la intervención del presidente del Ejecutivo.



Posteriormente, cuando concluyó el pequeño discurso, Sánchez se dio la vuelta para aplaudir a los futbolistas, que correspondieron con palmas, excepto De Gea.