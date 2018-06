Piti Hurtado: 'Doncic puede acabar entre los 20 mejores de la NBA'

El entrenador cacereño Piti Hurtado, conocido analista deportivo de baloncesto en el programa Generación NBA+, estará el domingo en Carbajosa con motivo de las finales del Trofeo Diputación que se jugarán por la tarde. Por la mañana, a las 12.00 ofrecerá una conferencia con entrada libre a los amantes del baloncesto. Desenfadado, irónico y televisivo, Hurtado ha sabido impulsar con ayuda de la tecnología la divulgación del baloncesto más táctico pero de forma amena.

–¿Qué va a ofrecer Piti Hurtado el domingo en Carbajosa?

–Una charla donde intento ofrecer conceptos aplicables tanto al baloncesto de formación como el de élite. En este tipo de conferencias la gente quiere conocer lo más novedoso pero hay que adaptarlo para que el mensaje llegue mejor al asistente. Lo estoy preparando con mucha ilusión. En este tipo de intervenciones intento adornarlo mucho con detalles técnicos de Doncic, Curry o LeBron para que la gente esté más metida.

–El entrenador de baloncesto clásico se guardaba todos sus secretos pero usted los pone al servicio del gran público€

–Uno de los motores de que sea ahora más conocido es mi apoyo en el vídeo y las nuevas tecnologías y es que los entrenadores de baloncesto teníamos en general un matiz pureta que parece que teníamos debajo de la cama un cofre con todos nuestros secretos sobre el baloncesto. Para fidelizar al aficionado o para que se acerquen más jugadores a este deporte hay que mostrar los entresijos del baloncesto. El entrenador Moncho Fernández me decía que lo que yo hago es como cuando Lobato comenzó a meterse en los boxes de la Fórmula Uno y empezó a explicar los detalles técnicos que todo el mundo desconocía. No obstante, intento no ser muy técnico en el lenguaje. No soy Scariolo o Laso como entrenador pero soy capaz de lanzar el mensaje en televisión breve y que la gente se conecte.

–Lo divulgativo de su mensaje se centra en gran medida en un tono desenfadado€

–Hay que buscar un equilibrio en dar importancia a tu trabajo, que es por lo que te ganas la vida, y reírse también un poco de ello ya que no deja de ser un deporte en el que unos señores en pantalón corto corren por una cancha. Intento hacerlo divulgativo para que sea más ameno. Por salto generacional suelen ser mis bromas muy de los años 90. Intento con mis hijos ponerme al día de lo que se lleva ahora en este sentido.

–¿Hay campeón ya de la NBA con el 2-0 de Golden ante Cavaliers?

–Sí. Yo y muchos creemos que será 4-1. Habrá un partido de vergüenza torera de LeBron que ganará Cavaliers pero tiene que producirse un terremoto como alguna lesión en algún jugador importante en Golden para que no se lleven el título esta temporada. LeBron por su personalidad tiene la franquicia a sus espaldas pero no creo que pueda solo contra Golden pero ya es legendario que haya metido a este equipo en la final.

–Hablando de la leyenda de LeBron€ ¿Jordan o LeBron?

–Magic Johnson. Yo soy de los Lakers. Yo creo que no hay referencia para compararlos. Desde mi punto de vista Magic Johnson era la perfecta combinación de ganar y divertirse. Cada generación tiene el mejor. No vimos a Bill Russell (Celtics) y dominaba el juego o Kareem Abdul-Jabbar llegó a 10 finales de la NBA.

–¿Futuro prometedor de Doncic en la NBA?

–Es una lotería lo del draft. Dependiendo en qué franquicia acabe se verá qué evolución tiene. Yo creo que si tiene algo de suerte acabará siendo uno de los 20 mejores jugadores de la NBA en unos años. Tiene el baloncesto en su mente y pese a su edad es muy maduro en la cancha.

–Si llega un banquillo apetecible para usted este verano€

–Me están llegando ofertas del extranjero pero ahora estoy muy bien en este proyecto de la televisión. Si llega algo interesante evidentemente dejaría la televisión. Estoy muy cómodo en el programa y he encajado bien pero es una circunstancia temporal ya que antes que comentarista soy entrenador de baloncesto.