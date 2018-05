Guardiola: "Felicito al Real Madrid, es un equipo espectacular"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha felicitado este miércoles al Real Madrid por la conquista de las tres últimas Ligas de Campeones y ha asegurado que lograrlo es de ser un "equipo espectacular", en una felicitación extendida a su técnico, Zinedine Zidane.

"Felicitar al Real Madrid. Cuando un equipo gana tres 'Champions' seguidas, cuatro en cinco años, es que es un equipo espectacular. Es una competición muy, muy dura y complicada, en la que estar dentro o fuera depende de muchas cosas. Y si estas cosas están tres años seguidos contigo es que las controlas", aseguró Guardiola a los medios durante su presencia en el Open Day de la Fundación Johann Cruyff, de la que es nuevo patrón, celebrado en el recinto deportivo de la Mar Bella de Barcelona .

El de Santpedor añadió que lo del conjunto madridista y Zidane es para "quitarse el sombrero". "De Zidane poco más hay que añadir, ha hecho un trabajo espectacular. ¿Qué importa si la merecen o no la merecen? Han ganado las 'Champions', felicitarles, porque es muy difícil ganar esta competición. Controlan muy bien estos partidos de eliminatorias, y sólo quitarse el sombrero. Y los demás, a intentar ahora que no ganen la cuarta", auguró, negando igualmente cualquier interés en Isco. "No, el City no le va a fichar", zanjó.

Por otro lado, sobre el FC Barcelona que pueda quedar tras la marcha de Andrés Iniesta, último garante del 'ADN' de Cruyff al que Guardiola dio continuidad, no cree que esté abocado al fracaso. "No. Hay que volver a hacerlo, encontrar las armas para volver a hacerlo. El fútbol no se acaba porque falten una, dos o tres personas. El Barça seguirá siendo el mejor equipo del mundo, gane 'Champions' o no", apuntó.

Sobre Cruyff, el técnico catalán comentó tener la percepción de que si no se hubiera encontrado con él no habría jugado en el primer equipo del Barça. "No sólo nos hacía jugar, sino que cambió todo. No era correr y ya está, cambió las cosas, como poner a Eusebio de lateral derecho, por su calidad técnica y para tener más salida de balón", ejemplificó.

LAZO AMARILLO

Además, ha asegurado que si entrenara a un equipo de la Liga española llevaría un lazo amarillo en defensa de la libertad de los políticos presos. ¿Por qué no podría llevarlo aquí si lo llevo en Inglaterra?", se ha preguntado.

En declaraciones a los medios durante la presentación del nuevo patronato de la Fundació Cruyff, Guardiola ha indicado que "el conflicto en Cataluña seguirá presente hasta que los presos vuelvan con sus familias". En este sentido, ha criticado que llevan más de 200 días en la cárcel "acusados de cosas que no han hecho".

El entrenador del City ha sentenciado que llevar el lazo amarillo es una reivindicación política, "como la de la gente que lleva uno en contra del Sida o de la discriminación de género".