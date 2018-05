Sergio Ramos: 'Este equipo es una dinastía que va a quedar ahí el día de mañana'

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha afirmado que su equipo es "de leyenda" y que ya ha implantado "una dinastía" en el fútbol internacional, después de conquistar este sábado la decimotercera Copa de Europa en su historia --tercera Liga de Campeones seguida-- merced a la victoria contra el Liverpool FC (3-1) en la final disputada este sábado en el Estadio Olímpico de Kiev (Ucrania).

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ante un Liverpool que al principio se ha vaciado y sabíamos que nos lo iba a poner muy complicado. Este equipo ha demostrado ese hambre de siempre; es un equipo de leyenda, una dinastía implantada por unos jugadores increíbles y que va a quedar ahí el día de mañana", dijo Ramos tras el partido ante los micrófonos de beIN Sports.

"Uno de los puntos a batir era intentar, en defensa, contrarrestar el nivel de los jugadores ofensivos tan desequilibrantes del Liverpool. Ellos nos lo han puesto muy complicado desde el primer minuto, pero hemos sabido manejar esas fases clave del partido. Quitando el golazo de Gareth (Bale), de los que marcan una época, el resultado es bastante justo respecto a lo que se ha visto en el campo", analizó el capitán madridista.

Además, Ramos restó importancia a las palabras inmediatamente anteriores de Cristiano Ronaldo, quien había insinuado una posible despedida del club blanco. "Él habla del resumen de esta temporada, no creo que detrás de esas declaraciones haya nada más. Meta goles o no, él es una pieza clave para nosotros y lo ha demostrado en los últimos años. No estaría mejor en ningún sitio que no fuese el Real Madrid", comentó.