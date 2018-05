Lopetegui: "Entendíamos que cuatro delanteros no era lo que más queríamos en el Mundial"

El seleccionador nacional de fútbol Julen Lopetegui insistió en que "desgraciadamente" sólo entran 23 en la lista para jugar el Mundial de Rusia y que la ofrecida, sin la presencia de Álvaro Morata, era la que "más" les puede encajar en un cita, reconociendo que otros compañeros de delantera les han "convencido más" y que pensaban que llevar cuatro delanteros no era lo que necesitaban

"Lo primero que quiero tener es un recuerdo a los jugadores que no están y que han sido decisivos en nuestra clasificación, los sentimos parte de nosotros, pero desgraciadamente no están porque sólo entran 23 y este es el trago más amargo", señaló Lopetegui en la rueda de prensa posterior al anuncio de la lista mundialista.

El guipuzcoano intentó no centrarse en la figura de Morata para decir aquellos jugadores que "lo merecían y no van a estar" como Vitolo, Bartra o Illarramendi. "Podría dar una lista larga de jugadores que nos han ayudado y no están. Entendíamos que esta era la que más nos podía ayudar en esta aventura magnifica que emprendemos", apuntó.

"He hablado con los que entendía que tenia que hablar y que debían de enterarse por mí, pero prefiero centrarme en por qué están otros, no es un motivo negativo sino una elección positiva porque otros compañeros que están en su posición nos podían ayudar. Álvaro ha tenido una final de temporada complejo, podría haber venido, pero un compañero nos ha convencido más en esta decisión", añadió.

Lopetegui sabe que "son momentos difíciles para el jugador" y remarcó que es "consciente de lo que supone quedarse fuera de un Mundial". "Ponemos el foco en el que se queda fuera. No ha sido agradable y más para un jugador que merece estar aquí, que ha estado muchas veces y por el que tengo una estima personal importante", subrayó el seleccionador.

El exportero remarcó que sólo se ha basado en una "decisión futbolística". "Nos hemos decantado por otros, entendíamos que cuatro delanteros no era lo que más queríamos. Hemos analizado los momentos de cada uno, sus situaciones, lo que buscamos y los que nos pueden ofrecer", puntualizó, aclarando que Diego Costa, Rodrigo y Aspas son "diferentes"

"Iago tiene la capacidad para jugar por fuera y dentro, Rodrigo también maneja bien el área y la zona de tres cuartos y su movilidad, y Diego nos da un punto de competitividad, agresividad y también de fútbol con espacio. Todos son compatibles", agregó.

Lopetegui, que recalcó que "no es sencillo cerrar una lista de 23" y que para confeccionarla "pesa todo", también se decantó en el lateral izquierdo por Nacho Monreal, un jugador que ha ido "mucho" a la selección con él en el banquillo. "Ha participado activamente, le conocemos bien y estamos convencidos de que nos va a ayudar", declaró.

"Por encima de los nombres, está la ilusión de un país y del equipo y tenemos que tratar de estar altura de esa ilusión. Tenemos que prepararnos bien y siempre intentando transmitir lo de parecernos lo máximo posible a un equipo", afirmó, dejando claro que llegarán "bien" en el aspecto físico y que este martes darán a conocer los "siete jugadores" que completarán los entrenamientos hasta que se incorporen los del Real Madrid por la final de la 'Champions'. "Algunos serán Sub-21. Tenemos ganas de verles y trabajar con ellos porque tienen presente y futuro", admitió.

"NOS CENTRAMOS EN PREPARARNOS BIEN MÁS QUE EN CÁLCULOS"

Sobre la ausencia de un relevo natural para Sergio Busquets, resaltó que el mediocentro "es un jugador importante", pero que ya no le tuvieron en los últimos amistosos. "Hemos buscado soluciones y tenemos varias posibilidades en la lista con dos o tres alternativas. Lo importante es que el equipo arrastre a los que estén en el once", zanjó.

En lo deportivo, Lopetegui aseguró que en un Mundial "cada partido es una conquista" donde deberán dar su "mejor versión para competir e intentar ganar" y, tras felicitar al Atlético por su título del Atlético, deseó la victoria en Kiev del Real Madrid porque prefieren que los jugadores vayan a la concentración "con una sonrisa".

"Un equipo solamente tiene en el Mundial un billete para tres partidos y el resto hay que ganárselo allí. No vale el ranking, lo que lleves sin perder, sólo vale lo que hagas allí y nos tenemos que focalizarnos más en prepararnos muy bien que en cuentas o cálculos de hasta donde llegaremos. Lo que nos tengamos que ganar nos lo ganaremos allí, pero tenemos pasión, ilusión y humildad", aseveró el vasco.

Este también reconoció que es "importante" contar con futbolistas ya con experiencia en estos torneos que traten de "ayudar a los más jóvenes" en una competición que considera " la más bonita y la más dura del fútbol porque cualquier mínimo detalle o error te deja fuera", mientras que, de cara a los rumores de fichajes durante la concentración, tiene claro que "probará la madurez y la fortaleza del grupo".

Finalmente, preguntado por el VAR, que estará en Rusia, detalló que tratarán de "entender bien" lo que es y "donde incide para que los jugadores tengan la mejor información" para que puedan adaptarse "lo mejor posible".