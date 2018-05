España se queda sin jugar el Mundial de rugby

El Comité Judicial y el Comité de Disputas de World Rugby (WR) ha decidido este martes no repetir el partido entre Bélgica y España, disputado en Bruselas el pasado 18 de marzo, así como dejar fuera del Mundial de Japón a las selecciones de Rumanía, España y Bélgica por la "no elegibilidad" de algunos de sus jugadores.

La decisión ha sido acordada por tres juristas independientes, encargados de resolver los problemas surgidos en el Rugby Europe Championship de 2017 y 2018, y deja a España sin opciones de regresar a una cita mundialista por ninguna de las vías al haber sido sancionada deportivamente por supuesta alineación indebida.

En lo que se refiere a la reclamación formulada por la Federación Española de Rugby (FER) para repetir el Bélgica-España, pedida por unanimidad por el Comité ejecutivo de WR, el Comité de Disputas reconoce la "validez de los argumentos presentados" y el "conflicto de intereses" por la de un árbitro rumano para dicho encuentro.

"También coincide en su sentencia que la decisión de Rugby Europe (RE) de mantener al trío arbitral una vez conocido que la clasificación se decidiría en la última jornada (...) fue "un error", sin embargo, el Comité de Disputas designado por WR ha decidido que, pese a tener jurisdicción para ello, el hecho de cambiar el resultado "supondría sentar un precedente sin parangón en los 150 años de historia" del rugby.

En cuanto a la elegibilidad de ciertos jugadores por parte de Bélgica, Rumanía y España tras las diversas denuncias por parte de RE y de otras selecciones nacionales (...), el Comité Judicial valora como "excelente" la argumentación jurídica realizada por los abogados de la FER, pero, de nuevo, considera que los dos jugadores involucrados en el caso de España, Mathieu Belie y Bastien Fuster, quedaron "capturados" cuando jugaron con Francia Sub-20 en 2008 y 2012, respectivamente.

"Ambos jugadores no fueron informados por Francia, además de que entonces la normativa decía que la nominación del Sub-20 de los galos como segundo equipo (lo cual generaba la no elegibilidad) debía mantenerse por un período de 4 años (entre otras cuestiones), algo que Francia incumplió. De hecho, la propia Federación Francesa de Rugby (FFR) ha reconocido por escrito al Comité Judicial de WR que no informó a Belie y Fuster de que hubiesen sido "capturados"", añade la FER en un comunicado.

"Cabe recordar que las irregularidades de alineación que se le atribuyen a España son por la aplicación de una norma que ya está derogada, pero que cuando estaba en vigor la FER siempre tuvo en cuenta", explica la FER, que "sí informó a su homóloga francesa de la convocatoria de estos dos jugadores con el equipo de España. La FFR nunca manifestó su oposición a esta convocatoria", especifica la Federación.

De esta forma, como decisión final, el Comité Judicial deja sin efecto la correspondiente multa económica a España dado los atenuantes que considera debidamente demostrados a lo largo del proceso judicial, pero sí le impone una sanción deportiva de descontar puntos en cada uno de los partidos en los que alguno o los dos jugadores implicados fueron alineados. Ello propicia que Rusia pase a ocupar el puesto 1 de Europa y Alemania, el 2.

"En cualquier caso, estas consecuencias deportivas y del todo extremas que solo en algunos casos similares se han implementado, apartan a España del camino a Japón 2019", sentencia la FER, que tiene 14 días para apelar. "La Federación se siente muy decepcionada con esta resolución y está estudiándola a fondo con sus abogados para determinar y preparar los posibles recursos", indican, además de convocar una rueda de prensa este miércoles en Madrid (12h) para dar todas las explicaciones posibles.