Conoce el curioso caso de los González: padre e hijo, ambos federados y en el mismo equipo

El currículum futbolístico de Javi González —central del CD Navega— incorpora desde esta temporada otro punto más: ser el padre del benjamín Lucas. Este ítem se suma a los conquistados durante once temporadas en la Tercera División: entre ellos, el ascenso a Segundas B en la temporada 2005/06 con el CD Guijuelo a Segunda B.



Su despedida de la categoría fue con la UD Santa Marta. Entre medias, quedan las camisetas defendidas en el lateral izquierdo del Ávila, la Gimnástica Segoviana, el Íscar y las tres temporadas en el fútbol extremeño—. Hace nueve temporadas [con los 30 recién cumplidos] dio un paso atrás: la Regional de Aficionados con el CD Navega.



El día que cerró su primer entrenamiento con el conjunto de Garrido no se imaginaba que también sería el club de su hijo. De los dos a la vez. De hecho, los dos juegan de defensas. Y los dos llevan el '3' en la camiseta. "Cuando llegué al Navega ni me imaginaba que mi niño iba a acabar jugando al mismo tiempo que yo en el mismo equipo", apunta Javi.



Es un caso único en el fútbol charro: hijos de futbolistas (ya parados) por la base hay, pero ninguno que haya compaginado equipo, posición y actividad al mismo tiempo. "Me encanta jugar al fútbol, yo, por edad, ya hace tiempo que me tenía que haber retirado. Todos los años me dijo: este es el último. Pero luego llega el final de temporada, me encuentro físicamente bien, no he padecido ningún tipo de dolencias y digo, un añito más. Y hasta esta temporada que me ha dado la sorpresa de que el niño", describe. Lucas González se llama el lateral zurdo del benjamín D: "Es una casualidad que en el equipo no haya ningún zurdito y que a él, que es diestro le haya tocado jugar en esa posición y con el mismo número".





