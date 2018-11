Los dos afectados por la 'ley antidesbandadas' podrán volver a jugar

El Comité de Apelación de la FCyLF ha generado su propia jurisprudencia para el artículo 95 —conocido como la ´ley antidesbandadas´—, ya que aún no tenía respuesta para una denuncia como la del Pizarrales tras invocar su aplicación por los 9 exjugadores que militan este curso en el Hergar Camelot y los 4 del Pizarrales, aludiendo a la cita textual del Reglamento General: "Los clubes no podrán subscribir ni obtener licencia para cualquiera de sus equipos, de más de dos futbolistas que hayan tenido licencia por un mismo equipo en la temporada en curso o la anterior".



Tras superar el corte del Comité de Competición —que retiró una ficha por cada uno de los clubes—, Apelación —el más alto ´tribunal´ dentro de la propia FCyLF— tomó el caso y la palabra: "Consideramos que el CDM Pizarrales actúa manifiestamente en contra de sus propios actos", dice en un primer análisis tras compilar el resumen de la denuncia y sus fundamentos. Y sigue: "Constan en el expediente cinco bajas expedida por este club —refiriéndose al equipo de La Salud— el día 6 de junio de 2018". Cabe recordar que el resto se entregaron a sus exjugadores una semana después, el día 13. _"Es decir", prosigue Apelación en su resolución, "en fecha tan temprana, sin haber concluido la temporada 2017/18 —el curso se da por cerrado el 1 de julio—, el CD Munibar Pizarrales manifestó la intención de no contar para la presente temporada con los servicios de estos futbolistas expidiendo las bajas que constan en el expediente; por ello, resulta sorprendente que efectúe la presente reclamación cuando ha comprobado que, por un motivo u otro, han sido fichados por el Hergar Camelot".



Analizada la denuncia y expresada su opinión, Apelación se mete en harina y disecciona el artículo 95 en canal camino de rechazar la reclamación del Pizarrales: "Dado que las bajas de los futbolistas se extienden sin sujeción a condición y aun estableciéndose alguna ésta se tendría por no puesta; por ello, el Pizarrales no puede pretender que las licencias que excedan las dos primeras sean revocadas cuando ha tenido conocimiento del club de destino". Y dice más: "No puede argumentar que el club que los clubes que los acogen hayan ´desmembrados´ sus equipos de origen, ya que fue el Pizarrales el que decidió voluntariamente no contar con el concurso de estos futbolistas en la presente temporada". Es decir, rechaza de pleno que se haya producido desbandada alguna, por lo que considera que no es de recibo invocar al artículo 95 al haberse ajustado a los ítems que excluyen su aplicación.



Al desestimarse la denuncia del Pizarrales, el Comité de Apelación acordó en su resolución del pasado 8 de noviembre, además, revocar la resolución de Competición del 23 de octubre por la que los dos jugadores —Alejandro Godoy y Mario Sánchez— desprovistos de su ficha la recuperan. El Pizarrales: "Aceptaremos la resolución". El Pizarrales, en boca de su coordinador Fernando Paulino, comunicó a este diario que aceptaría "fuera cual fuera" la resolución del Comité de Apelación de la FCyLF.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más