La 3ª infantil al borde del caos por la "falta de competitividad"

La temporada 2018/19 del fútbol base tenía marcada la fecha del 10 de noviembre para lanzarse de manera definitiva. Las 24 ligas y los 301 equipos, a pleno rendimiento. Sin embargo, la confección de los calendarios se la vuelve ´a jugar´ a la Delegación: el Calvarrasa de Abajo aún no tiene dadas de altas las fichas de sus jugadores en Fénix y la amenaza de la retirada mantiene en un brete a los otros tres equipos: "Nos hacen falta cinco jugadores...", señalan desde el conjunto del Del Bosque. "El panorama es muy negro", añaden. El partido con el que debían de estrenarse en la liga, de hecho, aún no tiene hora ni lugar. "¿Qué hacemos ahora?", dicen sus rivales envueltos en un mar de dudas.



"Entendemos que los chicos y sus familias —solo se han quedado los jugadores que tienen residencia en Calvarrasa— hayan decidido no seguir porque la situación de la liga cansa a cualquiera", se apunta como causa. "El panorama que se nos avecina es muy negro también a los demás; ahora estamos como los alevines. A jugar una jornada sí y otra no se le puede llamar competición federada, puede ser muchas cosas pero eso no", dice Pedro Lucas, entrenador del Jai Alai B, rival del Calvarrasa, el Carbajosa y el Navega en la liga, que enumera los problemas de la última liga en ponerse en juego: "Somos los últimos en empezar con seis jornadas de retraso, nos vamos a enfrentar a un mismo equipo seis veces en una sola temporada, ahora cuando parece que ya empezamos nos viene el parón de Diciembre y dos meses por Navidad...". "¿A nadie de la Delegación le llamó la atención que a estas ligas no le salen las cuentas?. Porque a los padres, sí".





