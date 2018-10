Trece jugadores podrían quedarse sin ficha por la "ley antidesbandadas"

La aplicación del artículo 95, que impide ´fichar´ a los clubes más de dos jugadores procedentes de un mismo equipo en la temporada "en curso o en la anterior" -conocido como la ´ley antidesbandadas´-, se ha estrenado a lo grande en la base de Salamanca. Dos temporadas después de ser redactado e incluido en el Reglamento General de la FCyLF, a petición de la Delegación de Segovia para lograr "la supervivencia de los clubes pequeños frente a los grandes", es invocado por el Pizarrales para anular las licencias de 13 exjugadores que se han repartido entre el Hergar Camelot (9) y el Navega (4) y que el pasado curso militaron en el conjunto de La Salud. "Solicitamos que se cancele o anule la licencia de todos los jugadores que excedan de los dos en el orden en que esas licencias fueron aprobadas, al proceder 10 del infantil A y tres del B", reclama Juan Miguel Barbero, presidente del Pizarrales, a la FCyLF. "La Federación nos ha mandado correos diciendo que hagamos uso de esta herramienta y la hemos hecho porque es de ley, todo el mundo sabe que si traes a más de dos jugadores procedentes de tu equipo uno se va a quedar sin jugar. Otra cosa es que nunca se hubiera aplicado. Pero eso no impide que no podamos utilizarlo: si mañana nosotros cometemos una alineación indebida el club rival nos denunciará y diremos tenéis razón, el partido se da por perdido y no pasa a mayores, pues este tema es el mismo y se tiene que normalizar", apunta Fernando Paulino, coordinador del Pizarrales.

La historia de este desencuentro arranca el pasado "13 de junio": "Ese día el Pizarrales firma la carta de libertad a los jugadores y los chicos deciden buscar nuevos equipos", señala Gelu García, coordinador del CD Navega. Y sigue: "A nosotros nos llegan cuatro interesados, nos presentan la carta de libertad, encajan en las necesidades que teníamos para confeccionar los equipos y procedemos a inscribirlos sin ningún tipo de problema". Llegados a este punto, cabe destacar que el sistema Fénix por el que se tramitan las fichas no deja avanzar en dos supuestos: 1) que no haya pasado el reconocimiento médico; 2) que no haya obtenido la carta de libertad. "No sabemos qué problema ven porque cuando superas las dos licencias procedentes de un mismo equipo no te deja seguir y no se nos ha impedido", describe. Y se pregunta: "No sé qué pretenden cuando reclaman esto con la temporada ya en juego". "Nosotros aceptamos a todo el mundo, a nadie le decimos que no porque es nuestra política, siempre que no haya ningún problema, y no lo había porque traían la carta de libertad. No hemos actuado de ninguna manera extraña: los chicos han venido aquí -por el Hergar Camelot- por voluntad propia. Nos ha pasado a nosotros como le ha podido pasar a cualquiera...", denuncia Fernando Díaz, coordinador del Hergar. En mitad del fuego cruzado de artículos y reglamentación: 13 jugadores se han visto en la grada de la noche a la mañana "por el artíclo 95".