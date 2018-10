El colegio San Agustín no renuncia a perderla: "La máquina de pintar el campo es nuestra mascota"

Pintar los campos de cal está en vías de extinción: tan solo 90 de los 3.820 partidos de este curso se jugarán sobre tierra (un 2,3 por ciento del total). 58 de ellos se jugarán en San Agustín, repartidos entre sus dos equipos alevines, su benjamín y su prebenjamín. No hay más. Cada viernes durante toda la temporada se produce la misma operación. A las 18:15 horas se celebra la última sesión de entrenamiento. A las 18:30 comienza la ´transformación´ en campo de fútbol reglamentario: una hora y cinco minutos de trabajos para mantenerse con vida. Consiste en tres fases: regado, allanado y pintado— y 65 minutos sin parar, que superan en tiempo la duración de cualquiera de los partidos que se disputarán a lo largo de la jornada. 60 minutos tienen de tiempo por partido los alevines y 50 los benjamines y prebenjamines.

"Nosotros somos esto: tierra y un colegio", apunta Javier del Pino, profesor de Educación Física y coordinador del club. También se encarga de pintar el campo: "Digamos que la máquina de pintar el campo es nuestra mascota. Los padres de los niños que ahora juegan aquí pertenecen a una generación que sabe lo que es esto día sí y día también y lo recuerdan con esa nostalgia. Nadie nos mira con una cara que no sea buena". "Hombre, siempre puede haber alguien que después ponga pegas porque el resultado es otro del que querían", apostilla entre risas.

Seguir el camino que ya han andado el Calasanz, el Trinitarios y el Salesianos no entra en los planes del San Agustín: "Me da mucha pena cuando he visto que dejan esos campos... Nosotros ya hemos tenido que dejar de pintar el de Fútbol 11 porque en esas categorías ya no quieren jugar aquí... Buscan algo como más profesional", dice. "Pero nos mantenemos fuertes con los pequeños: tienen ilusión por jugar con sus compis de clase y de hacerlo en el patio de su recreo". Contra eso nadie puede competir: es la pila para la última máquina de encalar.



Por otra parte, el colegio Salesianos echa el cierre: ya no acogerá partidos esta jornada

El viejo campo de los Salesianos ya es historia en el fútbol base. El conjunto de Pizarrales tomó el pasado curso una decisión drástica: abandonar su feudo 'de toda la vida' para 'sobrevivir'. Esta quinta jornada de liga ya no acogerá partidos de liga. La plantilla benjamín —que milita en Segunda división— lo había mantenido dos jornadas —la 1 y la 3— con un mínimo hilo de vida. Y también con fecha de caducidad: esta quinta jornada se estrenará como local en Chamberí.

De este modo se pone punto final a la historia del campo de Salesianos en la base. Como dato: el último encuentro oficial disputado se celebró el pasado sábado 13 de octubre. El Salesianos benjamín y el Villamayor empataron (1-1). No habrá lugar a una revancha; al menos en las condiciones en las que se celebró el encuentro.

