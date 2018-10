Maté y Hernández dejan tirados a los tres equipos alevines y no habrá liga de 17

La FCyLF ha decidido hacer saltar por los aires el acuerdo verbal alcanzado entre la Delegación salmantina de fútbol y los tres clubes que componen la ridícula liga de Tercera alevín [grupo 4, en concreto] con Hergar, Villares de la Reina y Cabrerizos: no reestructurará la competición ni habrá liga de 17. "Las ligas se quedan como están". De este modo, Marcelino Maté —máximo dirigente del fútbol regional— hace valer su criterio y deja sin efecto la promesa que el pasado jueves 4 de octubre el delegado Miguel Hernández le hizo a los clubes y al resto de actores implicados —padres y jugadores—: "No habrá ningún problema para recuperar estas dos primeras jornadas, y los niños podrán jugar en una liga en condiciones". Y no ha sido así. En la reunión mantenida este jueves 11 de octubre se dictó todo lo contrario. "Nos han engañado vilmente". "Es increíble como lo han hecho, poco a poco, jugando con el tiempo y un montón de mentiras", denuncian desde el Hergar. "No entienden que son niños. Esto nada tiene que ver con su política futbolística...".

El "no" a la nueva liga de 17 no aclara, sin embargo, si el medio centenar de niños afectados podrán competir esta temporada o no: "Ni siquiera nos han dicho si se mantiene la liga —que está programada que empiece el 11 de noviembre, con un solo partido por cada una de las 18 jornadas— o no.