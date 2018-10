La primera concentración de canteras de rugby de Castilla y León se dan cita en La Aldehuela

La Aldehuela acogió el pasado sábado la primera concentración de canteras de Castilla y León en categoría sub 12 y sub 14. Un día que no solo sirvió para jugar a rugby sino que también fue una jornada de convivencia y de diversión. Muestra de ello fueron las canteras de Salamanca y Arroyo de la Encomienda que se unieron en la categoría sub 14 porque ambos no disponía de jugadores suficientes para comenzar un partido. "Se nota que no se conocían entre ellos, era la primera concentración de canteras de Castilla y León, según vaya avanzando la competición se mejorará. Pero los niños se fueron muy contentos, conocen nuevos amigos que en un futuro quien sabe si serán compañeros de algún equipo de rugby. Nos prestamos jugadores, eso en otros deportes es impensable", comentó Ángel Arana, secretario del Salamanca Rugby Club. Las demás canteras que se dieron cita en Salamanca fueron las de Palencia, Burgos, Ponferrada, El Salvador (Valladolid) y la del Quesos Entrepinares (Valladolid). Se reunieron un total de más de 300 deportistas que se volverán a ver las caras muy pronto, en esta ocasión lo harán en Valladolid el fin de semana del 27 y 28 de octubre. El rugby irá por gran parte de las ciudades de la Región y todos los clubes harán de anfitriones en el transcurso de la temporada.

Antes, el 20 de este mes, será el turno para los más pequeños y habrá concentración de todas las canteras, aunque se darán cita las categorías sub 6, sub 8 y sub 10. "El objetivo de estas jornadas es que sobre todo disfruten, conozcan amigos y que exista deportividad entre ellos, aunque cuando van creciendo ya se va notando que todos quieren ganar y que se cabrean si no lo hacen", concluyó Arana.