El triunfo más emotivo del Navega dedicado a Rubén

El alevín de Rubén García ha crecido. A la fuerza. Ya no es el equipo C de Garrido en esta categoría, es el A. De Primera división. Y no es para menos, ya que todos y cada uno de sus componentes han jugado el partido de sus vidas junto con el pequeño extremo que batalló durante diez meses contra un cáncer infantil. El vestuario que dejó el pasado 12 de septiembre no queda huérfano: su última aportación al bloque ha sido la madurez. Que brota a borbotones sobre el campo: y así llegó un contundente y emotivo triunfo (1-8), previo viaje de Salamanca a Guijuelo.

En la mochila de Álvaro Sánchez (su míster) viajaban dos camisetas a mayores: la de ´12´ que fue de Rubén y una blanca en la que se puede leer: ´Rubén siempre. Nunca te olvidaremos´, como mensaje de vida y guerra, a la que estas temporada aún le quedan 25 batallas en forma de jornadas de liga. "Hemos tomado una decisión en conjunto para este año y es que cada primer gol que marquemos se lo dedicaremos a él", explica con la voz entrecortada el entrenador que se cargó la pasada temporada y, sobre todo, esta dolorosa pretemporada el vestuario a la espalda. Y así, en el Municipal de Guijuelo a las 13:18 horas Víctor Tapia salió como un sputnik hacia el banquillo a recoger la camiseta del ´12´, con la que —sin ir más lejos— Rubén marcó sus dos últimos goles el pasado 18 de noviembre del año anterior que valieron tres puntos frente a El Zurguén.

Después, llegaron siete goles más. Por si no había quedado lo suficientemente claro todo el aprecio que les queda: "Todos los niños de este vestuario le querían muchísimo. Hasta el punto de que en su primera visita tras dejar de venir a entrenar firmaron un partido que me llevaré grabado a fuego para siempre: fue contra el Santa Marta en casa. En el partido de ida nos golearon en un choque en el que se demostró la diferencia que había entre ellos y nosotros, y yo no sé qué es lo que nos trasmitió que desmontamos y acabamos con todas esas barreras hasta acabar ganando 3-1. Fue algo increíble", dice con la voz ahora más entera. "Que te toque pasar por algo así para todos es muy duro, tanto como jugador como entrenador... Del día a la mañana pasas de fichar a un niño que tenía buen nivel, que era súper alegre... a perderlo del vestuario para enfrentarse a una enfermedad así...", le devuelve como resaca el recuerdo de lo vivido.