Desakato actuará dos días en Salamanca tras agotar las entradas de su concierto del 15 de marzo

El grupo Desakato anuncia una nueva fecha en Salamanca tras agotar las entradas para el concierto del 15 de marzo, en la Sala B del Caem. Ofrecerá un nuevo concierto el día anterior, el 14 de marzo.



Desakato se ha convertido en uno de los mayores referentes del punk-rock y el hard-core en español. La banda nace en 2004 en una zona rural de Asturias. Después de cuatro discos, su disco "Buen Viaje" empieza a tener un gran reconocimiento por parte de público y medios lo que les hace llegar a ser portada de la revista de tirada nacional Rock Estatal y entrar en el circuito de macro festivales españoles: Viña Rock, Resurrection Fest, Weekend Beach, Cabo de Plata, Faan Fest, Tsunami Xixón, Juerga's Rock, Pintor Rock, Shikillo y un largo etcétera.



La banda ha girado sin parar desde entonces compartiendo escenario con grandes bandas nacionales e internacionales y ha dado una media de 30 conciertos por año en España visitando también Portugal y Reino Unido. Su última gira "La Teoría Del Fuego" ha tenido numerosos Sold-outs en salas de diferentes ciudades como Barcelona, Madrid, Murcia, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Oviedo, etc.



Videoclips como el de la canción "Cada vez" ya han superado los tres millones y medio de visitas en Youtube y sus seguidores en redes sociales no paran de crecer. Recientemente han sido galardonados con el premio al mejor directo de la península ibérica en los "Iberian Festival Awards", donde estaban nominados con grupos de la talla de Love of Lesbian, Narco o Amaral.



Actualmente se encuentran presentando "Antártida", un EP conceptual grabado en directo en OVNI Estudio y masterizado por Alan Douches en los West Side Studios de New York.











