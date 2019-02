Qué hacer en Salamanca este fin de semana

VIERNES







Dúo La Loba trae su neoflok argentino en concierto

[22:00 h / Sala B del CAEM]

Integrado por la cantante y actriz Guadalupe Alvarez Luchía y por el multi-instrumentista, productor Javier Zarember Calequi, el Dúo La Loba actua hoy en la Sala B del CAEM (22:00 horas).

Ambos argentinos y residentes en Madrid, pusieron en marcha su empresa donde crean composiciones para campañas publicitarias y llevan adelante su principal proyecto musical: el Dúo La Loba. Con un primer EP de tintes dance titulado "On the Kitchen Floor" este proyecto inicialmente surgió como La Loba Danza, un experimento que con los años mutaría en lo que ahora es el Dúo La Loba.

En 2017 publicaron su primer álbum, "El disco hermoso", con 12 canciones. Grabado en vivo, cuenta entre otros músicos invitados con la participación del artista uruguayo Jorge Drexler.

Carnaval en Garrido

[18:00 h / Plaza de la Concordia]

Carnaval de la asociación de vecinos de Garrido Avesal. Será una exhibición de los grupos de baile de salón, bailes latinos, zumba, sevillanas y flamenco que ensayan semanalmente en la asociación vecinal.

Presentación del libro 'IPES'

[20:00 h / Casa de las Conchas]

Presentación del libro "IPES", de Daniel Hernández Barreña. El autor salmantino se atreve con lo que pasó en Aldeadávila de la Ribera hace 30 años, cuando el pueblo mantuvo retenido durante más de 24 horas al vicepresidente segundo de la Diputación.

Cine en el casino

[20:00 h / Casino]

Cineclub con la proyección de la mítica película "Guerra y paz" con Audrey Hepburn.

Charla: "Este deporte es para hombres"

[12:00 h / Facultad de educación de la Universidad Pontificia]

La Unidad de Igualdad de la Universidad Pontificia de Salamanca ha programado, durante el mes de marzo, varias actividades de sensibilización abiertas al público. La campaña comienza con la conferencia "Este deporte es para hombres". El deporte como herramienta de cambio, impartida por Joaquin Piedra de la Cuadra, profesor en la Universidad de Sevilla y experto en investigaciones sobre la diversidad de género, masculinidades y actividad física y deporte.

Carnaval brasileño

[11:30 h / Centro de estudios brasileños]

XCon motivo de la celebración del Carnaval Cultural Brasileño en Salamanca, que organiza por segundo año consecutivo el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, el Palacio de Maldonado acoge la conferencia "As marchinhas do carnaval brasileiro", que será impartida por Nelson Caron, cantante, músico y compositor. La conferencia, que irá seguida de un concierto al aire libre en la Plaza de San Benito, versará sobre uno de los ritmos carnavalescos más significativos de Brasil: La marchinha, que fue la música predominante en los festejos de carnaval desde los años 20 hasta los años 60 del siglo XX, cuando empezó a ser sustituida por la samba enredo. El II Carnaval Cultural Brasileño continuará mañana con un Baile de Carnaval en el Casino de Salamanca, a las 19 h. para dar paso a un concierto a cargo de Rai Anciola y Nelson Caron a las 21 h.

SÁBADO



Nuria Espert, con el 'Romancero gitano' de Lorca

[21:00 h / Juan del Enzina]

En el 120º aniversario del nacimiento del poeta granadino, Nuria Espert presenta, con dirección de Lluís Pascual mañana en el Juan del Enzina (21:00 horas), un nuevo espectáculo a partir de "Romancero gitano", un poemario como un mapa andaluz en el que se entrelazan lo romano, lo cristiano, lo árabe, lo judío y lo gitano. "Un libro antipintoresco, antifolklórico, antiflamenco", como dijo el propio Federico en los comentarios que formarán parte de esta íntima velada teatral.





Mayorga dirige a César Saranchu en 'Intensamente azules'

[21:00 h / Teatro Liceo]

El dramaturgo y académico electo Juan Mayorga propone en "Intensamente azules", su quinto montaje como director y el más ingenioso en cuanto al humor que late en él, una historia con "origen biográfico" que se mueve entre la imaginación, los sueños y la realidad. Esta disparatada metáfora sobre la fascinante aventura de atreverse a mirar el mundo como por primera vez, sobre cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás llega mañana al Teatro Liceo (21:00 h).

Fue el reencuentro con el actor César Sarachu, al que Mayorga ya dirigió en Reikiavik, el que decidió finalmente al dramaturgo a hacer de este relato un montaje teatral que traslada al escenario, con enorme expresividad y poesía escénica, un alegato sobre el orden y el desorden de las cosas y sobre la manera que tenemos de observar nuestro pequeño mundo cotidiano.

Michael Jackson vuelve a vivir en el CAEM

[18:30 / 21:30 h / CAEM]

Icono contemporáneo y artista admiradísimo, Michael Jackson sigue presente en la memoria de todos. Álex Blanco se mete en su piel en el musical que llegará mañana sábado al CAEM con 30 personas en escena, en sesiones de 18:30 y 21:30 horas.

El artista siempre quiso formar parte de "Forever. The best show about the king of pop". En 2009, con la eclosión mediática que supuso la vida y música de Michael Jackson, se convirtió en fan. Con solo 14 años mandó un correo para estar en el musical que hoy avalan tres miembros de la familia Jackson. La Toya, Jermaine y el padre del clan, Joseph.

Álex consiguió su papel cuando se realizaron las audiciones para el nuevo formato del musical, una elección que fue complicada, aunque satisfactoria.

Jesús Sanz-Sebastián, responsable de la dirección escénica de "Forever", recordó en una reciente visita a Salamanca que cuando Joseph, Jermaine y La Toya se han desplazado a España a ver el musical "Forever", los miembros del equipo artístico han sentido un gran vértigo. El espectáculo es una fiesta en torno a la música de Jacko, aunque más allá de ser un mero tributo musical en "Forever" también se pone el foco en torno a las preocupaciones y los mensajes del artista fallecido. La producción, que incluye efectos especiales, viene de Portugal y va a girar por Latinoamérica y Europa.

DOMINGO

Carnaval en Castellanos de Moriscos

[18:00 h / Centro Polivalente San Roque]

La localidad acogerá un desfile y concurso de disfraces.

Concierto de la banda de música de Villamayor

[19:00 h]