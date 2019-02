Qué hacer en Salamanca este jueves

Amarás sobre todas las cosas

[Filmoteca / 20:15 horas]

Se proyecta este jueves "Amarás sobre todas las cosas (2016) del director salmantino Chema de la Peña, que participará en un coloquio con los asistentes. En la película descubrimos los episodios por los que van pasando Teo y Ana: separaciones, reencuentros, euforias, decepciones y alegrías. Ana no puede amar a otro hombre y Teo no puede vivir sin Ana pero juntos no duran mucho tiempo€ ese es su destino. Está interpretada por Israel Elejalde, Lidia Navarro, Nathalie Seseña, Eva Voucherite, Lidia Navarro y Antonio Velasco.





Concierto de Miguel Leal y Carola Costa

[Teatro Juan del Enzina / 20:00 horas]

Los pianistas Miguel Leal y Carola Costa comparten recital donde los compositores Bach, Beethoven, Ernest Nazareth, Haydn, Schumann, Chopin y Rachmaninov formarán parte de su repertorio. El concierto forma parte del ciclo "Musicalia".



Firma de discos de Sabela Ramil

[Corte Inglés de María Auxiliadora / 18:00 a 20:00 horas]

La finalista de Operación Triunfo 2018 firmará discos en el Corte Inglés por el lado de María Auxiliadora este jueves. La concursante gallega de As Pontes fue la cuarta clasificada de la última edición del "talent show".

Fernando García de Cortázar presenta nuevo libro

[Casino de Salamanca/ 20:00 horas]

El historiador Fernando García de Cortázar presentará este jueves su último libro, titulado 'Viaje por España', en el Casino de Salamanca, un acto a partir de las 20.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.