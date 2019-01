Adolfo Domínguez en Salamanca: "Con tenacidad, esfuerzo y años sobre una trama, llegas al centro de las cosas"

Adolfo Domínguez (Orense, 1950), diseñador de moda y empresario, ha escrito durante toda su vida. Y en "Juan Griego" ha perseverado años y años. Su novela le ha traído a Salamanca.



"Juan Griego" está ambientada en Argentina, sobre todo. ¿Qué va a encontrar el lector?

La trama sucede en Argentina en tiempos interesantes, del año 76 al 82. Y el fondo de la novela, como en las obras de Stendhal, Shakespeare y Tolstoi, es la vida pública y política. Juan Griego es un oficial de la armada argentina en momentos muy dramáticos. Hay varios amores, pero lo más importante es que es una novela de iniciación o de búsqueda. Es una odisea del siglo XXI. Y la trama es un pretexto para conocer, pensar y descubrir. Lo más interesante de la novela es que no es solo entretenimiento, sino que hay una búsqueda constante y obsesiva. Pero es muy entretenida.



Hay una reflexión sobre la violencia y otros temas.

Argentina es un país que en cincuenta años pasó de ser la tercera o cuarta renta per cápita del mundo, en los años 40, a ocupar el puesto 150, cincuenta años después. Hay pocos casos así en la historia. Normalmente, los declives son lentos. Viene una dictadura para solucionarlo; no soluciona nada y empeoran las cosas... Al mismo tiempo, hay una gran acumulación de capital en América Latina a través de la droga y todo eso convierte en muy interesante la vida de Juan Griego.



Y está escrita en verso.

Como la "Odisea" y la "Ilíada", de Homero. Y eso hace la novela más especial. Pero es un verso libre, un verso de sentido. Escribí en verso para hacer más cómoda la lectura. El verso difícil de leer es el verso barroco, que es complejo y con muchos adjetivos, metáforas... Si al verso le quitas el código de contar y rimar, y te buscas como primer código la sencillez y claridad, todo cobra una musicalidad, que es la del verso que te arrastra.



En 1992 ya publicó una novela titulada "Juan Griego".

He trabajado en esta novela toda la vida. Con 730 páginas, es otro libro diferente al de 1992, pero he usado la misma trama y el mismo título. Me empeñé en conservar el título. Con tenacidad, esfuerzo y años sobre una trama, llegas al centro de las cosas. Juan Rulfo escribió 250 páginas en toda su vida, "El llano en llamas" y "Pedro Páramo". Y es el mejor escritor del mundo en lengua española después de Cervantes. Yo me he pasado la vida intentando entenderla; intentando entender lo que pasa y lo que nos rodea para llegar al centro de las cosas.



¿Seguirá escribiendo y publicando?

Es difícil que deje de escribir, pero publicar es otra cosa. Y hacer literatura de lo que escribes, otra. Tengo muchas cosas escritas, pero dignas de ser publicadas solo estas 730 páginas.



Y también sigue diseñando.

El concepto jubilación es un concepto fosilizado. Creo que hay que trabajar hasta que uno no pueda más. La vida es así.



Su moda es sobria, poco estridente.

Va al centro de las cosas, como lo que escribo. Es pura silueta, pura línea y con la menor estridencia posible, dentro de que todo lo que tienes que vender de inmediato tiene sus esclavitudes. Pero aun así, y comparada con la de otros, es de una desnudez importante.



La frase "La arruga es bella", que todos recordamos, ¿es suya?

Sí. La escribí y la comuniqué yo. Se la adjudicó un publicista, pero fue una falsedad absoluta. Los lectores se van a dar cuenta cuando lean "Juan Griego". Ahora todo el mundo me adjudica esa frase, que está unida a la marca.



La firma Adolfo Domínguez ha pasado dos o tres años de dificultades, pero ha reconducido la situación. ¿Cómo ve el futuro?

Pasamos años de dificultades, por circunstancias añadidas, pero la situación está reconducida. La empresa está en manos de mis hijas y soy el primer accionista. Estoy tranquilo, pero hay que reinventarse cada día en un momento de cambio tecnológico vertiginoso. Y en los próximos años van a pasar muchas cosas porque la velocidad a la que cambia todo es brutal. Espero que mis hijas sepan hacer lo que toca para estos tiempos.





