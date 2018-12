Una de las propuestas culturales será la obra 'Rojo' protagonizada por Juan Echanove y Ricardo Gómez en el Teatro Liceo

El concejal de Cultura, Julio López, ha presentado este viernes las actividades culturales programadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

Se han programado dieciséis obras de teatro, entre las que destacan 'Cinco horas con Mario', 'Jane Eyre', 'Rojo', 'Intensamente azules', 'Fedra' y los estrenos absolutos de 'Aleteo' y 'La indagación'.

Lola Herrera, Juan Echanove, Ariadna Gil, Lolita Flores, Pere Ponce, Josep María Flotats, y César Sarachu pisarán las tablas del Teatro Liceo los próximos meses

La programación incluye un Festival de Magia, 'Forever, el musical', el espectáculo de danza 'El Cascanueces' el musical familiar 'Futbolísimos', la ópera 'Carmen', el ballet 'Al amor brujo' interpretado por la compañía de Víctor Ullate y el espectáculo de circo 'Emportats'.

En los primeros meses de 2019 se han programado veintidós conciertos que abarcan todo tipo de estilos musicales. Entre las actuaciones programadas destacan: José Mercé, Antonio Orozco, Cepeda, El Consorcio, Viva Suecia o Mäbu.

En el apartado de exposiciones se inaugurarán cinco nuevas muestras.

La oferta teatral incluye dieciséis propuestas, entre las que están incluidas cuatro obras para el público familiar y dos estrenos absolutos.

La primera obra programada es 'Unamuno: venceréis pero no convenceréis', una obra de Teatro de la Abadía que forma parte de la programación del VIII Centenario. Escrita, interpretada y dirigida por José Luis Gómez, esta obra trata sobre Miguel de Unamuno. Ha sido coproducida por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y la Universidad de Salamanca. Será los días 18 y 19 de enero.

El domingo 20 de enero, en el Liceo, será el primer estreno absoluto de 2019. La compañía salmantina Katúa&Galea presentará una propuesta teatral con títeres y objetos para el público familiar, titulada 'Aleteo'.

Y el sábado 26 la compañía salmantina La Lengua Teatro hará lo propio con 'La indagación'. Esta obra nos traslada a los juicios de Auschwitz, celebrados en Frankfurt, en 1963. Los supervivientes de este campo de exterminio nazi se enfrentan a sus torturadores y se verán obligador a revivir el horror.

La programación teatral del mes de febrero comienza con la obra 'La zanja' de la compañía La Titzina. Esta obra trata sobre las ambiciones, oportunidades y consecuencias en un pueblo de Sudamérica en el que se va a implantar una mina. Será el sábado 2 de febrero.

Una semana después la Fundación ha programado 'Voltaire/Rousseau, la disputa', una obra protagonizada por Josep María Flotats y Pere Ponce. Es una producción del Centro Dramático Nacional y Taller 75, en la que dos filósofos enfrentan sus ideas acerca de Dios, la igualdad, la educación y el teatro.

Ariadna Gil es la protagonista de 'Jane Eyre', una obra que presta especial atención al papel de la mujer en el mundo. Jane Eyre es una obra romántica en la que la lucha por la libertad es el impulso que guía a la protagonista.

El mes de febrero finaliza con una doble función de 'Cinco horas con Mario', una obra de Miguel Delibes protagonizada por Lola Herrera. Será los días 22 y 23 de febrero.

César Sarachu protagoniza 'Intensamente azules', una obra de Juan Mayorga con la que se inicia la oferta teatral del mes de marzo.

Juan Echanove y Ricardo Gómez son los protagonistas de 'Rojo', una obra que cuenta la historia de Mark Rothko, uno de los grandes representantes del Expresionismo Abstracto, y su visión del arte, de la vida y de la muerte. Está programada en el Teatro Liceo el sábado 9 de marzo.

Una semana después, Lolita Flores pisará las tablas de Liceo con 'Fedra', una obra dirigida por Luis Luque.

Y finalizará la oferta teatral del primer trimestre de 2019 con 'Mestiza', una obra que une a dos peculiares personajes como son el joven Tirso de Molina y la anciana Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza del Perú, hija de Francisco Pizarro y la princesa inca Quispe Sisa. Será el viernes 29 de marzo.

Para el público familiar se han programado cinco propuestas. La primera, titulada 'Soñando a Pinocho', es de la compañía La Tartana Teatro y está prevista el 27 de enero. Le seguirá 'El viaje de Ulises', de la compañía Teatro Gorakada, el 10 de febrero. La compañía Cándido Producciones interpretará 'La isla del Tesoro' el domingo 17 de febrero. En el mes de marzo se ha programado 'Adiós Peter Pan' de la compañía Festuc y 'Pérez, el ratoncito no nace, se hace' de la compañía Titiguiri.

En el apartado de escena se ha programado, el 2 de enero, el festival 'Salamanca vive la magia. Gala internacional los mejores magos del mundo', un espectáculo que combina la magia, la música, el humor, la iluminación y los efectos especiales. Un total de seis magos procedentes de Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos y España nos ofrecerán un verdadero espectáculo mágico.

El ballet 'El Cascanueces', interpretado por las estrellas del mítico ballet del Teatro de Bolshói, acompañadas del Moscow State Ballet y Orquesta Sinfónica. Será el domingo 6 de enero.

'Los Futbolísimos, el musical', un espectáculo para toda la familia programado el domingo 3 de febrero en el Caem. Inspirado en el mayor éxito de la literatura infantil y juvenil en España de los últimos años, esta propuesta cuenta una historia llena de valores positivos en los que van de la mano el deporte, la música y la emoción.

'Forever, el musical', es una espectáculo basado en las canciones del rey del pop, Michael Jackson. La Fundación ha programado dos funciones el sábado 2 de marzo, en el Caem.

El Teatro Liceo acogerá el 24 de marzo la ópera 'Carmen', una producción de Concerlírica, basada en la obra de Georges Bizet.

Y se completa la oferta escénica con el espectáculo de circo 'Emportats', que combina acrobacias, malabares, música y trabajo con objetos. Es una propuesta para todos los públicos.

La programación musical incluye 22 conciertos los meses de enero, febrero y marzo

La programación musical de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 incluye veintidós conciertos de muy diversos estilos.

La oferta de música clásica comenzará el 1 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Strauss Festival Orchestra. Le seguirá el 14 de enero un nuevo concierto de temporada del VII Ciclo de Cámara y Solistas, protagonizado por Ensemble 442. Dicho ciclo continuará con otros cinco conciertos programados: el de Sigma Project y la violinista Cecilia Bercovich; el de la Orquesta de Cámara de Munich y el violinista Eric Silberger; el violonchelista Arnau Tomás y el pianista Kennedy Moretti; la soprano María Espada y Ensemble Trifolium; y el del pianista Breno Ambrosini.

Además la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su segundo concierto de temporada el domingo 24 de febrero. La Orquesta Barroca y Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León actuará el 19 de marzo en el Liceo. El mismo escenario en el que el Coro Ciudad de Salamanca ofrecerá su Concierto de Primavera un día después.

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogerá varios conciertos de músicas actuales. El primero en actuar será José Mercé y lo hará acompañado de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. Un concierto que forma parte del Ciclo Nuestras Voces, organizado por el Ayuntamiento con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Está previsto el sábado 19 de enero.

El viernes 25 de enero Antonio Orozco regresa a Salamanca con su nueva gira, titulada 'Único 2ª temporada'.

El Consorcio interpretará una selección de sus 50 mejores éxitos, con canciones como 'Donde estás corazón', 'Amor de hombre' o 'Desde que tú te has ido'. Será el sábado 2 de febrero.

El viernes 8 de marzo, Cepeda, uno de los últimos concursantes de Operación Triunfo, presentará en nuestra ciudad la gira 'Principios'.

La música country regresa al Teatro Liceo con el concierto del músico salmantino Carbayo, programado el 1 de febrero. Después de su cuarta gira por Estados Unidos, presentará en Salamanca una retrospectiva del que fue su primer disco-novela 'The longlook ride'. Y el jazz lo hará de la mano de Fernando Viñals, con un concierto titulado 'Como tocábamos ayer', programado el jueves 7 de febrero. Junto a él se subirán al escenario del Liceo Javier Colina y Antonio Serrano.

La Sala B del Caem sigue siendo el lugar de encuentro para el rock, el heavy, el pop y el blues. Los salmantinos Al límite presentarán, el 18 de enero, su primer trabajo discográfico. Esta banda interpreta un rock cargado de tintes melódicos. Viva Suecia, uno de los grupos del momento, actuará el 23 de febrero. La banda neofolk La Loba, formada por los músicos argentinos Guadalupe Álvarez y Javier Zarember, ofrecerán un concierto el 1 de marzo. El día 9 de marzo se celebra una nueva edición del festival Salamanca town of rock'n'roll, en el que participarán los españoles Johnny Moon & The Slelnites, los ingleses The Rythm Aces y los alemanes Foggy Mountain Rockers. Desakato, uno de los mayores exponentes del punk-rock y del hard-core en español, actuará el 15 de marzo. Y la programación musical del trimestre la completa Mäbu, uno de los grupos imprescindibles en la escena musical independiente, que ofrecerá un concierto el viernes 29 de marzo.

La Palabra: presentación de publicaciones

El primer trimestre de 2019 incluye la presentación de siete publicaciones. La primera será el 24 de enero y lleva por título 'Claro del tiempo', una obra escrita por Elba Maribel Hernández, una escritora mexicana que reside en nuestra ciudad.

La periodista y escritora Isabel Gemio presentará 'Mi hijo, mi maestro: una historia de amor y dolor jamás contada', el 28 de enero. Un homenaje de una madre valiente a un hijo enfermo.

Emilio Rodríguez, teólogo, poeta, periodista y pintor presentará su poemario 'Fugaz y permanente', el 30 de enero. Y Francisco Javier Martín Prieto presentará, el 5 de febrero, la novela 'Juego de 3'.

El 12 de febrero, está programada la presentación del poemario 'Beneficio del asombro', una obra escrita por el poeta argentino Ricardo Pochtar. Y el historiador Fernando García de Cortázar nos presentará 'Viaje al corazón de España' el jueves 14 de febrero en el Casino de Salamanca.

Por último, Óscar Gavilán presentará su libro 'Llámame Yesi' el jueves 21 de febrero.

Una nueva oferta expositiva

En el mes de enero se inaugura, en la sala de exposiciones de San Eloy, la muestra 'Introspección', dedicada a la trayectoria de la diseñadora salmantina Fely Campo. Una exposición sobre la moda a través de sus ojos.

En la Sala de Exposiciones de Santo Domingo se inaugurará una nueva muestra del escultor salmantino Venancio Blanco, 'El capricho de la idea'. Esta exposición recoge una selección de obras íntimas del artista, que incluyen dibujos, esculturas y obras de mayor formato.

En el centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, se inaugurarán dos nuevas exposiciones los primeros meses de 2019. El colectivo artístico OMA (Arte Otros Medios) celebra sus 25 años de existencia con una amplia exposición en el centro de arte de Salamanca titulada 'TIEMPO OMA'.

El artista Eugenio Merino presentará 'Paraíso', una muestra comisariada por Adonay Bermúdez. Y la cineasta alicantina Elena López Riera protagonizará un nuevo ciclo de Visiones Contemporáneas, el espacio comisariado por Playtime Audiovisuales.