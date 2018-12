Qué hacer en Salamanca este miércoles

Concierto de Niños Ciudad de Salamanca

[20:00 h / Capilla de la Hospedería Fonseca]

El Pre Coro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecerán un concierto dentro del programa que lleva por título Navidad Polifónica. Interpretarán canciones como 'Llegó Navidad', 'Ya vienen los Reyes Magos', 'Era Rodolfo un reno', 'The Bells of Christmas Medley' y 'Feliz Navidad and Happy New Year Too!', entre otras. La formación está dirigida por Naila Zakour Sabour y contará con el apoyo de la pianista María Valverde Nieto. La entrada es libre hasta completar el aforo.



Concierto del Coro del Casino de Salamanca

[20:00 h / Casino de Salamanca]

Concierto a cargo del Coro del Casino de Salamanca bajo la dirección de D. José Luís Garvín en Salón principal del Palacio de Figueroa.

Gala de Navidad

[19:00 h / Teatro Cervantes de Béjar]

La Escuela Municipal de Música y Danza 'José Lidón' llevará a cabo la Gala de Navidad en el mencionado teatro del municipio.

Teatro Calamandrei con "Eloísa está debajo de un almendro"

[20:00 h / Juan del Enzina]

El grupo de teatro Calamandrei, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, estrena en el Teatro Juan del Enzina la obra de Enrique Jardiel Poncela "Eloísa está debajo de un almendro", en una actuación solidaria navideña a favor de la Asociación Amigos del Cayapas. Amigos del Cayapas es una asociación médica sin ánimo de lucro, cuya sede se encuentra en España. En la actualidad, está compuesta por un equipo de sanitarios, médicos y enfermeras que colaboran desde hace años con las comunidades indígenas Chachis de la provincia de Esmeraldas, Ecuador.

Presentación de "Novelistas malos y buenos"

[Casa de las Conchas/ 20:00 horas]

Presentación de la antología "Novelistas malos y buenos", de Pedro Ladrón de Guevara, que incluye en apéndice "Nueve tesoros que se pierden con la lectura de novelas", de Remigio Vilariño, a preguntas de los lectores. Participan: Fernando R. de la Flor, editor de la obra; Jacobo Sanz Hermida, editor de la obra y

José Luis de las Heras, director de Ediciones Universidad de Salamanca.

e 16:30 a 20:30 horas.

La Ruta del Bibliobús pasará por:

Pedraza de Alba, Larrodrigo, Anaya de Alba, Garcihernández (colegio y plaza), Alaraz, Santiago de la Puebla, Bóveda del Río Almar, Mancera de Abajo, Ventosa del Río Almar, Peñacaballera, Puerto de Béjar, Cantagallo, Sorihuela.

Exposición de Cristina Toledo 'Una historia victoriana'



[Martes a viernes 12:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h /Sábados, domingos y festivos 12:00 h a 15.00 h y de 17:00 h a 21:00 h /Lunes cerrado (excepto festivos) / DA2]