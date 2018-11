Qué hacer en Salamanca este fin de semana

VIERNES

Concierto de Miguel Poveda

[21:30 horas / Multiusos Sánchez Paraíso]

El artista presenta su trabajo 'EnLorquecido' donde homenajea a Lorca con su música. En este trabajo Poveda mezcla elementos de rock y sinfónicos con el flamenco. "El propio Federico también se cambió de piel y se convirtió en muchas otras cosas más allá de Romancero gitano o de los poemas de juventud, cuando por ejemplo se va a Nueva York hay otro Federico, hay una explosión de vanguardismo y de crítica social también" ha recordado Poveda

Obra 'El Abuelo' de Jes Martin´s

[19:00 h / Teatro del Centro Cultural de Guijuelo]

El actor y director salmantino Jes Martin's realizará la obra, 'El Abuelo' que hace un recorrido por la vida de las personas a través de tres actos, que representan al hijo, al padre y al abuelo.

Para llevar a cabo este proyecto, Jes Martin's ha contado con la colaboración de Raúl Cano como director y con la música de Óscar Hernández. Las entradas para el espectáculo 'El abuelo' tienen un precio único de 5 euros y están a la venta en el propio Centro. La actuación está destinada al público familiar. Más información aquí.



Concierto de Sadia

[22:00 h / Sala B del CAEM]

El grupo presentará el directo de 'La flor del opio'.

Sadia es un grupo de rock blues con un marcado carácter personal. Iván Sadia (voz y guitarra), Manuel (batería) y Mario (bajo) forman este trío que actualmente está presentando su directo en los escenarios de nuestro país.

Presentación del libro 'El Corazón de la Ciudad' de Antonio Marín Albalate

[18:30 h / Casa de las Conchas]

Antonio Marín Albalate presenta su libro Ramoncín, el corazón de la ciudad, tributo a un cantante que cautivó con su forma de cantar y su actitud rebelde y entusiasta en las innumerables facetas de su actividad creativa.

Participan, además del autor:

José Ramón J. Márquez, más conocido como Ramoncín.

Fernándo Maés (cantautor invitado, amenizará en evento)

Noelia Sánchez (agente artístico de Ramoncín)

Francisco Mesa (editor)

Entrada libre hasta completar el aforo.

Representación teatral 'Mujeres de Arena' de Humberto Robles y a cargo de Esfinge

[18:30 h / Teatro Liceo]

Tertulia viajera. Trotaviernes. 'Uzbequistán. El corazón de la ruta de la seda' por Roberto García Palmero

[20:00 h / Centro Municipal El Charro]



SÁBADO

Concierto Love of Lesbian

[21:00 h / CAEM]

El grupo presenta 'Espejos y espejismos' un concierto teatralizado, basado en el repertorio más ensoñador del cancionero del grupo.

Teatro 'Todo el tiempo del mundo' de Pablo Messiez

[21:00 h / Teatro Juan del Enzina]

Considerada como una de las voces más interesantes del teatro español contemporáneo, Pablo Messiez regresa sobre las tablas con el estreno absoluto de su última producción como autor y director. Todo el tiempo del mundo es una pieza bella y onírica con tintes autobiográficos que habla sobre el tiempo y los relatos. Flores es un zapatero de señoras. Cada noche, al cerrar su zapatería, recibe la visita de extrañas personas que le cuentan su futuro, le revelan detalles de su pasado o llegan, incluso, a desvelar sus historias presentes.

Obra 'El Caballero de Olmedo'

[21:00 h / Teatro Liceo]

'El caballero de Olmedo' es una de las obras más líricas de Lope de Vega y una de las que mantienen con más entereza el aliento trágico, tan raro en el dramaturgo madrileño. Se trata de una tragicomedia, que maneja elementos trágicos reconocibles como la fuerza del destino o el destino trágico del héroe, pero que también conserva elementos pertenecientes a la Comedia Nueva.

Cuenta la historia de Don Alonso, apodado El Caballero de Olmedo, que llega con su criado Tello a las fiestas de Medina y conoce a Inés, una joven de cuya belleza y personalidad queda prendado. Para lograr conseguir su amor se hace con los servicios de una alcahueta llamada Fabia, que logra entrar a la casa de Inés y hacerle llegar una carta del enamorado caballero.

¡VÁMONOS DE FIESTA!

Fiestas de Navarredonda de la Rinconada

Programación

11:30 h. Paseo por las calles con tamborileros.

12:00 h. Misa y Procesión en honor a San Andrés.

19:00 h. Castañada en el Almacén de las Fresas.

23:30 h. Orquesta 'Trio Compas' en el Almacén de las Fresas.

DOMINGO

Proyección de documental de Isabel de Ocampo 'Serás hombre'

[19:00 h / Teatro Liceo]

Este largometraje es un caleidoscopio de ideas que giran en torno al machismo y a la socialización en género, en un intento de indagar en las raíces profundas de la violencia de género. Está protagonizado por dos personajes extremos: Abel Azcona, un artista que explora su dolor a través de provocativas performances, y Rafael, un ex proxeneta en conflicto con su conciencia que ha infligido sufrimiento a miles de mujeres. Más información aquí.



Dani Fontecha presenta su espectáculo cómico

[18:30 h / Centro Polivalente 'San Roque']

Dani Fontecha, conocido humorista y monologuista que participa semanalmente en el programa de Antena 3 'El Hormiguero 3.0' visita al Centro Polivalente San Roque para "dar el do de pecho" ante el público de Castellanos de Moriscos. Recurriendo a su ingenio y simpatía, hará que el público no pare de reír narrando situaciones cómicas e historias inverosímiles y sacando punta a todo.

La entrada al espectáculo será libre hasta completar el aforo de la sala.



Exposición de Cristina Toledo 'Una historia victoriana'



[Martes a viernes 12:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h /Sábados, domingos y festivos 12:00 h a 15.00 h y de 17:00 h a 21:00 h /Lunes cerrado (excepto festivos) / DA2]



La 'historia victoriana' de Cristina Toledo -ganadora del 'XXII Certamen Jóvenes Pintores' de la Fundación GACETA-, refleja la obra de la joven canaria donde se basa en imágenes de la época victoriana localizadas a través de internet. Toledo las transforma en pinturas monocolor para reflejar una etapa puritana donde sobresale la incógnita, pero también el dolor y el sufrimiento. Más información aquí

Si quieres conocer todas las exposiciones disponibles este fin de semana en Salamanca

.



ESTRENOS DE CINE

El Veredicto, La Ley Del Menor

[Cines Van Dyck Joven / Megarama]

Fiona Maye, una jueza de primera instancia que se encuentra en plena crisis conyugal, se enfrenta a un histórico dilema profesional cuando se le pide que juzgue un caso de un joven enfermo de 18 años cuyos padres, testigos de Jehová, se niegan a la transfusión de sangre que le salvaría la vida.

SuperLópez

[Cines Van Dyck Digital / Cines Van Dyck Tormes / Megarama]

Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha sido fácil. Con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy del metro para que no descarrile€ y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para Juan López. O quizás sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz€ Sin embargo, algo está a punto de cambiar. La aparición en la ordenada vida de López de Luisa, un antiguo amor de instituto va a causar estragos. Ya no es momento de pasar inadvertido. A pesar de que con ello pueda llamar la atención del malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata y poner en peligro la supervivencia de su planeta de origen.

Con el viento

[Cines Van Dyck Joven]

Mónica es una bailarina y coreógrafa de 47 años que vive en Buenos Aires, donde desde hace dos años intenta realizar una nueva obra sin éxito. Nació en un pequeño pueblo al norte de Burgos, donde ahora ya sólo viven sus padres y seis personas más, y al que no ha vuelto desde hace veinte años. Una llamada de su hermana diciéndole que su padre está muy grave la empuja a volver. Pero cuando llega, su padre está muerto. Después del funeral, su madre le pide que se quede con ella para vender la casa. Son casi dos desconocidas que tendrán que aprender a conocerse y a convivir.