"Hemos descubierto detalles desconocidos de muchas iglesias de Salamanca"

Los investigadores salmantinos Tomás González Blázquez y Rubén Martín Vaquero han visitado "libreta en mano" todas las iglesias y parroquias que aparecen en el coleccionable "Parroquias, iglesias y capillas de Salamanca", que desde este domingo, 18 de noviembre, entregará LA GACETA a sus lectores.

Los autores creen que este libro por fascículos es una publicación imprescindible para los salmantinos. "No hay nada igual", apuntan. "Hay monografías de la Purísima, San Juan de Sahagún, San Marcos€ Pero de todas las iglesias, parroquias y capillas, en conjunto, no había nada publicado". Su originalidad reside en agrupar todos los templos de la ciudad, tanto los que tienen más valor artístico e histórico como los más modernos.

"Pensamos que a la gente le va a encantar", indican Rubén Martín y Tomás González. "Hemos querido captar detalles que a nosotros nos han llamado la atención. Nos gustaría que a los lectores les apetezca ir a las iglesias, fascículo en mano, a buscar curiosidades y entenderlas", aseguran los investigadores.

Los autores, que realizaron un censo de todas las parroquias e iglesias "para que no se nos olvidara ninguna" a la hora de emprender el trabajo de campo, han recurrido también a sus propios archivos. Además, han consultado en bibliotecas y hemerotecas. Y han hablado con los párrocos que, a su vez, han buscado datos en los libros de registro y han preguntado a los feligreses más mayores. "Hemos encontrado mucha colaboración y hay un apartado de agradecimientos", avanzan.

"De las iglesias modernas aportamos datos muy novedosos", aseguran. En San Martín, se han detenido en el Santísimo Cristo de la Humildad, de Fernando Mayoral, de reciente incorporación al patrimonio salmantino. Y detallan por qué se hacen las parroquias nuevas en los barrios de Salamanca a finales de los años 60 y luego en los años 90. "También hemos buscado firmas de autores en los cuadros o dónde se habían fabricado las vidrieras", indican Rubén Martín y Tomás González, que han escrito una publicación por fascículos que busca ser exhaustiva y divulgativa.

"Hay muchas pequeñas sorpresas. Hemos descubierto detalles desconocidos. Y determinados datos de la tradición oral quedan documentados. También hay iglesias que casi no se abren en la actualidad, como la Clerecía, la Veracruz, las Úrsulas y San Cristóbal a las que les hemos dedicado un espacio amplio para que las conozcan todos los lectores".

Las iglesias modernas, indican los investigadores, quizás no tengan mucho atractivo arquitectónico a simple vista, pero "los escultores principales del siglo XX de Salamanca tienen una importante obra en las parroquias y capillas gracias a Núñez Solé, Agustín Casillas, Fernando Mayoral, Genaro de No..."

"En la actualidad", añade Tomás González Blázquez, "hay una revalorización de edificios y autores del siglo XX. Estábamos acostumbrados a ver algunas pinturas y esculturas como obras modernas y a convivir con ellas, pero sin apreciarlas como obras de arte religioso que ayudan a orar. Y ahora ya hay gente que se va dando cuenta de que en las iglesias modernas hay obras recientes que merecen la pena".

"Parroquias, iglesias y capillas de Salamanca" va a ayudar también a actualizar el inventario del patrimonio religioso. "Que se sepa que está ahí y que no desaparezca, como sucedía antes en los pueblos", señala Rubén Martín Vaquero, que muestra su predisposición a realizar una próxima publicación con Tomás González Blázquez sobre los templos de la provincia, donde hay "iglesias que son auténticas catedrales". "Sería un libro más extenso. Hay casi 400 pueblos y todos tienen iglesias. Nos obligaría a viajar, pero nos gustaría hacerlo", afirman.