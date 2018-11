Qué hacer en Salamanca este fin de semana

La 'historia victoriana' de Cristina Toledo -ganadora del 'XXII Certamen Jóvenes Pintores' de la Fundación GACETA-, refleja la obra de la joven canaria donde se basa en imágenes de la época victoriana localizadas a través de internet. Toledo las transforma en pinturas monocolor para reflejar una etapa puritana donde sobresale la incógnita, pero también el dolor y el sufrimiento. Más información aquí



ESTRENOS DE CINE



Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

La secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', tiene lugar meses después del final de la primera película. Si la primera película acababa con Grindelwald siendo capturado por el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América con la ayuda de Newt Scammander, ahora Grindelwald cumple su promesa de escapar y comienza a reclutar a una serie de magos. Con el objetivo de derrotarle, se nos introduce la figura del joven Dumbledore (interpretado por Jude Law), que se unirá a Newt para que el malvado mago deje de ser una amenaza. La película está dirigida por David Yates y vuelve a contar con J. K. Rowling como guionista de esta entrega.

Alegría, tristeza

Marcos (Roberto Álamo), Sandra (Maggie Civantos) y su hija Lola (Claudia Placer) forman una familia vital y carismática. Marcos, bombero de profesión y acostumbrado a vivir situaciones límite, recibirá un duro golpe que hará que su vida de un giro inesperado. A partir de entonces, sufrirá un bloqueo que no le permitirá reconocer las emociones de los demás ni empatizar con ellos. Con la ayuda de los suyos, iniciará un tratamiento para superar este shock. En el camino para volver a sentir, su hija Lola será la clave para reconstruir de nuevo su universo.

El mayor regalo

Documental que habla del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y quienes lo han recibido. El objetivo es demostrar que el perdón puede con las situaciones más imperdonables: desde una pequeña rencilla hasta muertes violentas durante una guerra.

Colette

Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley), autora de las polémicas novelas que causaron gran revuelo en el París de los años 20 "Claudine" y "Gigi", desde su infancia en el campo hasta su consagración en la sociedad parisina junto a su marido, el también autor Henry Gautheir-Villas "Willy" (Dominic West), que en un principio actúa como mentor de Colette.

Mi obra maestra

Arturo (Guillermo Francella) es un galerista encantador e inescrupuloso. Renzo (Luis Brandoni) es un pintor hosco y en decadencia. Si bien los une una vieja amistad, no coinciden en (casi) nada. El galerista intenta por todos los medios reflotar la carrera artística de su amigo, pero las cosas van de mal en peor. Hasta que una idea loca y extrema aparece como una posible solución.

Malos tiempos en El Royale

Siete desconocidos, cada uno con un secreto, se reúnen en el hotel El Royale, en el lago Tahoe, un sitio ruinoso con un oscuro pasado. En el transcurso de una fatídica noche, todos tendrán una última oportunidad de redención ... antes de que todo se vaya al infierno.

Trenk, el pequeño caballero

El más grande sueño de Trenk es convertirse en caballero. Un deseo complicado, ya que pertenece a una familia campesina que no tiene mucho dinero. Armado de valentía y determinación, Trenk y su cerdito Piggeldy viajan al castillo de Hohenlob, donde conocen a Sir Hans y a su hija Thekla. Con ayuda de sus nuevos amigos, el pequeño Trenk aprenderá a ser un caballero.

El desentierro

La repentina aparición de una mujer albanesa en un pueblo de Levante provoca que Jordi, recién llegado de Argentina para asistir al entierro de un importante Conseller, decida investigar el pasado de su padre Pau, desaparecido hace 20 años y al que todo el mundo daba ya por muerto. Cuenta con la ayuda de su primo hermano Diego, hijo del político valenciano fallecido y ahora convertido en un escritor errante que vive retirado. Juntos emprenderán a contrarreloj la búsqueda de Pau.

CICLO V.O. Subtitulada

Colette

Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

En 1981, el actor británico Peter Turner (Jamie Bell) recibe una llamada inesperada: su ex amante, la oscarizada actriz Gloria Grahame (Annette Bening), ha sufrido un colapso en un hotel de Lancaster. Como ella se niega a ser atendida por los médicos, a él no le queda más remedio que ir a buscarla para llevársela a su humilde casa familiar, en Liverpool. Allí, mientras cuida de ella, revivirá todo lo que les unió durante años, y también lo que les separó. Peter se enamoró de Gloria la primera vez que la vio; era su nueva vecina, una diva de Hollywood, alegre, divertida y llena de energía. Él era un joven actor que comenzaba a cosechar tímidos éxitos en el Liverpool de finales de los 70. Pero ni la diferencia de edad entre ellos, ni la fama, impidieron el flechazo que dio lugar a una de las historias de amor más apasionadas y comentadas de la época... Basada en las memorias del actor Peter Turner. (FILMAFFINITY)

Dogman

El dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se deja influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica y decide tomar las riendas de la situación.

El repostero de Berlín

En Berlín, Oren, un ingeniero constructor israelí se encapricha del pastelero Thomas. El romance ni siquiera parece haber empezado cuando Thomas descubre que Oren ha muerto en un accidente de coche en Jerusalén. Thomas viaja allí sin saber exactamente qué es lo que está buscando. Descubre que la mujer de Oren, Anat, es propietaria de un café, y le ofrecer Oren un empleo de lo más básico, consistente en limpiar y fregar cacharros. Thomas no revela su talento en la cocina hasta el cumpleaños del hijo de Anat, cuando decide preparar unas pastas. Esto no acaba de sentar bien al religioso Motti, el hermano de Oren. Además Thomas es alemán, la comida que prepara un goy no es de conformidad con la ley judaica, y un café en Jerusalem pierde clientes sin el certificado kosher. Anat, sin embargo, no es religiosa y elogia a Thomas como el trabajador dedicado que es y por el gusto que el creciente número de clientes le ha cogido a su pastelería.