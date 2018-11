Juan Ramón Lucas: "Da gusto pasear por Salamanca y lo hago a menudo"

Juan Ramón Lucas, director del programa La Brújula, de Onda Cero, estará hoy en Salamanca para llevar a las ondas el contenido de su espacio radiofónico, aprovechando la conmemoración del VIII Centenario desde el Paraninfo de la Universidad (desde las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo). Lucas, veterano locutor curtido en mil batallas, afronta el reto con ilusión. 'Da un poco de vértigo', explica sobre el escenario desde donde se emitirá hoy La Brújula.

–Tras casi cuatro décadas delante del micrófono, ¿alguna vez ha realizado su programa desde un paraninfo universitario?

–No. Da un poco de vértigo. Lo he hecho desde alguna universidad, cuando estaba en RNE pero no desde el paraninfo.

–Llega a Salamanca en plena celebración del VIII Centenario. ¿A qué suena Salamanca? ¿A qué sonidos asocia Salamanca?

–Para mí Salamanca suena a historia, a la cultura. Quizá porque voy alcanzado una edad la identifico a juventud y proyectos, algo que es intrínseco a la Universidad. Suena a arquitectura y, además, suena muy bien. Da gusto pasear por allí y lo hago a menudo porque tengo amigos que están enseñando radio con una altísima cualificación como Chelo y Luismi, quienes saben más de radio y sus alumnos, si lo aprovechan, sabrán muchísimo de radio.

–¿Qué equipo de colaboradores le acompañará?

–Canela en rama: Chapu Apaolaza, Marta García Aller, Reyes Calderón, Pilar Cernuda, José Oneto, Antonio Casado...

–¿Cómo hace Juan Ramón Lucas tras décadas delante de un micrófono para mantener la ilusión en cada programa?

–Es una actitud vital en general, como en muchas otras cosas. Soy muy pequeño, me gusta iluisonarme con mi perro, con mis hijos, mis amigos, caballos€ Soy fácilmente ilusionable y procuro buscar proyectos que me motiven. Lo último ha sido correr la Behobia-San Sebastián. Y lo inminente, ver las maravillas de la Biblioteca de la Universidad.

–¿Tiene la sensación de que la radio puede con todas las innovaciones en medios informativos digitales?

–Sí, es el medio que mejor digiere las tecnologías y las utiliza. Internet puede haber hecho daño a algunos medios, pero para la radio es un elemento esencial de difusión. Los progresos permiten hacer una radio más personalizada con los podcasts y estoy seguro de que será tan personal que a través del conocimiento de nuestro estado de ánimo nos ofrecerá lo que necesitemos.

–¿Ha trabajado en la radio pública y en comerciales? ¿Son comparables? ¿O es aquello de a quién quieres más a papá o mamá?

–Al final, siempre hacemos radio, es la primera premisa. En general, en las radios privadas hay menos condicionantes políticos, pero esencialmente son lo mismo. Aunque la pública debería hacer más servicio público que la privada.

–¿Cómo ha sido el cambio de Más de Uno a La Brújula? A priori parece un cambio enorme

–Para mí es una vuelta a un ecosistema que ya conocía y por tanto muy feliz. Además, con lo que he aprendido con estos años haciendo magazine en RNE y Onda Cero intento llevarlo al terreno de la información y ofrecer un relato distinto de la actualidad, más cómplice, más humano. En lo personal he ganado en calidad de vida, duermo más y en lo profesional, he tratado de aplicar un relato más humano a lo informativo.

–Me va a permitir una licencia particular€ ¿Más de Uno era un matrimonio de conveniencia?

–Bueno€ fue un proyecto que en un momento se decide modificar, pero hemos terminado cogiéndonos cariño, al final había amor€ nos hemos llevado muy bien y creo que en cierta forma he crecido en su compañía (de Carlos Alsina). Al final construimos un todo y los dos aportábamos al mismo proyecto.

–¿Las redes sociales y el whatsapp se han convertido en una parte más del programa como ´colaboradores´?

–Intento que sí, pero esto está siendo más lento de lo que esperaba, no existe ese hábito en los oyentes de implicarse en un contenido más informativo.