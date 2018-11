El exitoso 'Music Has No Limits' llega al Palacio de Congresos el 1 de diciembre

El innovador concepto de "Music Has No Limits" fusiona grandes éxitos de la historia de artistas tan diversos como Beyoncé, Guns ´N´ Roses, Maria Callas, Gloria Estefan, Michael Jackson, Swedish House Mafia, Bach, Lenny Kravitz, Queen, U2 o Nina Simone, entre otros muchos. Con una espectacular escenografía, llegará el próximo 1 de diciembre al Palacio de Congresos y Exposiciones, tras agotar entradas en más de 30 actuaciones de su primera gira por nuestro país, donde ha atraído a más de millón de espectadores.

Mezclar géneros musicales como el clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera o house en un mismo show es posible. Así lo ha demostrado "Music Has No Limits", el espectáculo revelación de la temporada en nuestro país y una auténtica revolución sobre el escenario que ha roto los esquemas del mundo de la música en los últimos meses. El show, que ha conquistado ya Estados Unidos o Italia, cuelga el cartel de "entradas agotadas" allí por donde pasa.

"Music Has No Limits" ha llenado por completo recintos míticos como el Lincoln Center de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. El show desembarcó en el Palazzo Pisani Moretta de Venecia (donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval); también se ha representado ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, en el estadio Santiago Bernabéu, en Milán? Toda una serie de escenarios a nivel mundial que dan ahora el testigo a la actual gira por España. Hasta ahora más de 30 ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla han albergado el espectáculo con las entradas agotadas.

AMBICIOSA ESCENOGRAFÍA

Diseñado en torno al concepto "la playlist de tu vida", "Music Has No Limits" recorre grandes éxitos de la historia de la música. La compañía, que cuenta con artistas de 14 nacionalidades, adapta piezas maestras de grandes éxitos que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Durante cerca de dos horas, el show realiza un vertiginoso recorrido por esos grandes éxitos que se han convertido en la banda sonora de la vida de millones y millones de personas alrededor de todo el mundo. Así, "Music Has No Limits" es capaz de subir a un mismo escenario sonidos pop de grandes artistas como Michael Jackson o Lady Gaga junto a la música clásica de Bach, el rock de Nirvana, U2, Queen, Guns ´N´ Roses o Linkin Park, la electrónica de Avicii, Laurent Garnier o Swedish House Mafia, la salsa de Gloria Estefan, el jazz & blues de Nina Simone, el hip hop de Jay Z junto a artistas como Alicia Keys o Kanye West, la ópera de Puccini interpretada por Maria Callas, el funk de Lenny Kravitz, o el soul de Prince, Adele o Beyoncé, entre otros muchos. El repertorio del espectáculo, completamente vivo, va evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo, siempre fiel a su espíritu que busca hacer vibrar al público a través de la música interpretada como nunca antes había sonado.

El paro sube en Salamanca en octubre en 629 personas

Miles de salmantinos en vilo: este lunes se decide quién paga el impuesto de las hipotecas

Esta semana se reiniciarán las obras de la Plaza Mayor tras dos meses de parón